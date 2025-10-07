Babiš visszatérése megszüntetheti Orbán európai elszigeteltségét

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Győzött az igazság” - írta Orbán Viktor szombat este, miután Andrej Babiš megnyerte a cseh parlamenti választást. Orbán hosszú idő után először érezhette azt, hogy az élet kis mértékben, de igazságot szolgáltatott neki. Visszaigazolta, hogy a négy és fél éve, magányos farkasként folytatott uniós bozótharca nem volt hiábavaló. Hiszen hivatalos szövetségese lehet az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsban.

Bár Babišt még nem választották meg miniszterelnöknek, és az sem egyértelmű, hogy megválasztása esetén mennyire lesz hajlandó Orbán brüsszeli harcait támogatni, választási győzelme szinte biztosan siker lesz Orbán számára is. Nagy rá ugyanis az esély, hogy kisebbségi kormányt alakít, és visszaül az Európai Tanácsba. Ez pedig azt jelentheti, hogy Orbán pártcsaládja, a Patrióták Európáért 2024-es megalakulása óta először delegálhat két politikust az EU-csúcsokra.

Orbán Viktor és Andrej Babiš Fotó: QUENTIN SAISON/Hans Lucas via AFP

Mivel a cseh politikus nemcsak tagja, hanem az osztrák Herbert Kickl és Orbán mellett alapítója is a Patriótáknak, Orbán joggal bízhat benne, hogy szövetségese lesz az Európai Tanácsban. A Patrióta-tagság azért fontos, mert az európai pártcsaládok minden EU-csúcs előtt külön egyeztetnek, politikusaik pedig általában az ülésteremben is összetartanak. Kivéve akkor, ha képviselt országaik érdekei az adott kérdésben összeegyeztethetetlenek.

Pragmatizmus vagy Patrióta-becsület?

A helyzet azonban Babiš esetében nem ennyire fekete-fehér. Az európai liberálisoktól a szélsőjobboldali csapatba átülő politikus pragmatikusabban tekint az Európai Unióra, mint Orbán. Bár kritizálja az Ukrajnának történő fegyverszállítást, a migrációs paktumot és az uniós gazdaság zöldítését célzó Green Dealt, üzleti érdekeltségei miatt nem érdeke, hogy állandó konfliktust tartson fenn az EU-val. Nem csoda, hogy a választási győzelme utáni egyik első dolga az volt, hogy megígérje, Csehország uniós elkötelezettsége a jövőben is megmarad.

Ez az uniós elkötelezettség azonban korántsem lesz ugyanolyan, mint az elmúlt négy évben volt. Petr Fiala leköszönő cseh miniszterelnök liberális-konzervatív kormánya Oroszország egyik legnagyobb kritikusa volt az EU-ban, a koalíció még saját javaslattal is előállt, hogy közös lőszerbeszerzéssel segítse Ukrajnát. Fialáék kifejezetten rossz viszonyt ápoltak Orbánékkal, a cseh külügyminiszter 2024 áprilisban azt mondta a 444-nek, hogy nem nevezné a magyar kormányt a szövetségesüknek.

Babiš visszatérésével körülbelül akkorát fordul majd a cseh-magyar viszony, mint Trump visszatérésével változott az amerikai-magyar viszony. Az ellenségeskedést azonnal felváltja a barátság. A valódi kérdés azonban ezúttal is ugyanaz lesz, mint Trumpék esetében volt: hoz-e gyakorlati hasznot is a barátság?