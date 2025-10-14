Kreml-szóvivő: Alternatíva hiányában Oroszország folytatja a háborút

Alternatívák hiányában Oroszország folytatja a háborúját Ukrajnában, de továbbra is készen áll a konfliktus békés rendezésére, mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy sajtótájékoztatón. Szerinte a „Nyugat támogatását élvező kijevi vezetés továbbra is kifogásokat keres, hogy elutasíthassa a tisztességes rendezés” lehetőségét.

Peszkov és Putyin. Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP

Peszkov Emmanuel Macron francia elnök kijelentéseire reagált, aki Moszkvát „harcias makacssággal” vádolta, és azzal fenyegetett, hogy „ára lesz” annak, ha Oroszország nem „tér vissza a tárgyalóasztalhoz”.

„Így vagy úgy, de Oroszország biztosítani fogja érdekeit és el fogja érni kitűzött céljait”

– mondta a szóvivő.

Donald Trump a héten már nyilvánosan is beszélt arról, hogy Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnába. A Fehér Ház ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg nemrég pedig azt sugallta, hogy Trump engedélyezett mélyen orosz területre mérendő csapásokat, kijelentve: „a háborúban nincsenek érinthetetlen területek”. Peszkov szerint a témáról az amerikai és az ukrán államfő találkozója után lesz időszerű nyilatkozni. (MTI, TASZSZ)