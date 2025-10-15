Hadházy Ákos szerint kisiklott egy motorvonat a balassagyarmati vasútállomáson

Hadházy Ákos szerint csütörtök hajnalban kisiklott egy motorvonat a balassagyarmati vasútállomáson. A független parlamenti képviselő azt írta a Facebookon, hogy forrása szerint a tolató vonat az állomás egyik váltóján siklott ki, azóta viszont visszahelyezték a sínre, majd „eldugták” két épület közé.

Hadházy feltöltött egy képernyőfotót, ami állítása szerint a MÁV belső rendszeréről készült. A képen látható, csütörtök reggeli MÁVINFORM-üzenet szerint Balassagyarmat és Drégelypalánk között átmenetileg szünetel a forgalom műszaki mentés miatt. Az azonban nem derül ki belőle, hogy hol és miért folyik a műszaki mentés. Hadházy egyik forrása szerint az üzenetet először a nyilvános utastájékoztatási rendszerre is kitették, de onnan gyorsan leszedték.

Hadházy elment a balassagyarmati vasútállomásra, ahol egy vasutas megerősítette neki a siklás tényét. Részleteket azonban nem akart mondani. Hadházy szerint a beszélgetés közben odaszaladt hozzájuk egy másik vasutas, és felszólította a kollégáját, hogy ne mondjon semmit. Ezután mindketten bezárkóztak az egyik épületbe.

Bz-motorkocsik Balassagyarmat vasútállomásán Fotó: Németh Dániel/444

Hadházy azt írta, hogy a szétrohadt talpfákon sejteni lehet a siklás nyomait. Információi szerint néhány sínrögzítő csavart kellett csak cserélni, ennek a munkának a nyomait is látta. A pályafenntartó jármű pedig az állomáson állt.

Az üggyel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a MÁV-nak. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

A balassagyarmati vasútvonalon, Magyarkútnál szeptemberben siklott ki egy motorvonat. Miután a vonat mentésére küldött szerelvény is kisiklott, a MÁV azt írta, hogy a második kisiklás nem kisiklás volt, mert a daruval is felszerelt jármű képes volt magát visszatenni a sínre, amiről egyszer tényleg leugrott.