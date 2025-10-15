Hatályon kívül helyezték az ítéletet, így egyelőre mégsem adják ki Németországnak az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit

Az olasz semmítőszék hatályon kívül helyezte a bolognai fellebbviteli bíróság ítéletét, ami kiadná Németországnak az augusztusban Olaszországban őrizetbe vett Szerhij Kuznyecovot, akit az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantásában való részvétellel gyanúsítanak.

A Meduza cikke szerint Kuznyecov kiadatásának kérdését visszaküldték a fellebviteli bíróságnak megfontolásra. A semmítőszék ugyanis helybenhagyta a védelem érveit az elfogatóparancsban szereplő cselekmények téves jogi minősítésével kapcsolatban. Kuznyecov ügyvédje azt mondta, a döntés fényében átgondolják, hogy van-e alapja a szabadlábra helyezés indítványozásának.

Az egykori százados Kuznyecov a családjával érkezett nyaralni egy olasz kempingbe augusztus 18-án. Nem sokkal később, augusztus 21-én a német szövetségi ügyészség európai elfogatóparancsa alapján vették őrizetbe.

A német ügyészek a gázvezetékek ellen végrehajtott robbantások egyik szervezőjeként azonosították a férfit, akivel szemben robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indult eljárás.

A svéd parti őrség felvétele az Északi Áramlat 2 gázvezeték Svédország kizárólagos gazdasági övezetében keletkezett szivárgásáról 2022. szeptember 28-án Fotó: TT NEWS AGENCY/via REUTERS

A nyomozás szerint Kuznyecov 2022. szeptember 26-án egy csoport tagjaként helyezett el robbanószerkezetet a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken a dániai Bornholm-sziget közelében. A csapat egy Rostockból induló vitorlással jutott el a helyszínre, amit hamis okmányokkal béreltek egy német cégtől.

Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, de a svédek és a dánok időközben lezárták az eljárást.

Az Északi Áramlat 1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, ameddig Oroszország 2022 augusztusában le nem állította a szállításokat. Az Északi Áramlat 2 soha nem kezdte meg működését, mivel Németország az ukrajnai háború előtt felfüggesztette az engedélyezési folyamatot.