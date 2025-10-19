Európai uniós tisztségviselők: Politikai rémálom a budapesti Trump–Putyin-találkozó

Az El País több európai uniós forrása „politikai rémálomnak” nevezte magánbeszélgetésekben Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett budapesti találkozóját.

Az uniós tisztségviselők aggódnak, mert Európa megalázásának tekintik a helyszínválasztást. Az EU a háború kitörése óta folyamatosan Oroszország elszigetelésén dolgozott, összesen 18 szankciós csomagot fogadott el az orosz gazdaság meggyengítésére. Orbán Viktor magyar miniszterelnök viszont a kezdetektől igyekezett ezt a munkát gátolni, akadályozta a szankciók elfogadását, és amikor csak tudta, támadta az uniós külpolitikát.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában, 2025. augusztus 15-én Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Az egyik uniós diplomata szerint a helyszínt „gondosan választották ki”. Azt mondta, „Oroszországnak hasznára válhat, mert elmélyíti az EU-n belüli repedéseket a Kreml ügyében. És hatalmas szívességet tehet Orbánnak is, aki jövőre választáson indul.”

Az Európai Bizottság egyelőre pragmatikusan tekint a találkozóra. A Bizottság szóvivője pénteken azt mondta, a találkozók nem mindig a kívánt sorrendben és formátumban zajlanak, de ha közelebb visznek az igazságos és tartós békéhez, akkor üdvözölni kell őket.

Az amerikai elnök október 16-án posztolta, hogy Budapesten találkozhat az orosz elnökkel. A csúcstalálkozó lehetséges kimeneteleiről ebben a cikkben írtunk, az esetleges belpolitikai hatásait pedig ebben foglaltuk össze.