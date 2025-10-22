Lázár: A járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése okozta a szolnoki buszbalesetet

A reggeli szolnoki buszbalesetet jelenlegi tudásunk szerint a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése okozta, nem műszaki ok vagy egyéb körülmény – derül ki Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook-posztjából.

A szerda reggeli baleset során egy helyi járatú busz csapódott a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba. Korábban annyit lehetett tudni, hogy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, és hogy a balesetnek több súlyos, és nagyjából 20 könnyebb sérültje van.

Lázár János most arról írt, hogy 18 könnyebb és 5 súlyosabb, jellemzően csonttöréssel ellátott sérült van. „A 8 napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között sajnos van 5 kiskorú utas, a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős hölgy is, akit gerincsérüléssel ápolnak. Ő a baleset legsúlyosabb sérültje” – derül ki a posztból.

Fotó a baleset helyszínéről. Fotó: Györfi Mihály/Facebook

Lázár hozzátette, hogy a területért felelős miniszterként számára az utasoknak a MÁV-csoport járatain (a buszt a Volán üzemeltette) elszenvedett legkisebb sérülése is súlyosabb az elfogadhatónál. Ezért a minden részletre kiterjedő vizsgálat megkövetelésén túl, annak eredményétől függetlenül már délelőtt arra utasította a MÁV-csoportot, hogy méltányossági alapon fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintett embereknek.

A miniszter arra kéri a reggeli balesetben sérülést szenvedett utasokat, hogy a következő napokban vegyék fel a kapcsolatot a közlekedési társaság illetékeseivel.

„Minden sérültnek gyors és teljes felépülést kívánok! A mentésben részt vevő szervezeteknek és polgároknak köszönöm a segítséget!” – zárta a posztját Lázár.