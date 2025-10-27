Nem lesz Navalnij emlékére átnevezve a Bajza utcai metróállomás

Budapest
Leszavazta a főváros Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága a javaslatot, ami átneveztette volna az M1-es metró Bajza utcai megállóját Bajza utca – Navalnij emlékműre. A Közlekedés számolt be arról, hogy Vitézy Dávid is nemmel szavazott a javaslatra, amit a Magyar Kétfarkú Kutya Párt frakciójában ülő ferencvárosi polgármester, Baranyi Krisztina adott be.

A Közlekedés azt írta:

„Az átnevezés több tízmillió forint költséggel járt volna. Ezen túl feltehető rongálások célpotja lett volna az állomás. Nagyban megnehezítette volna a tájékozódást.”

Baranyi az előterjesztésében azt írta: „Alekszej Navalnij az orosz ellenzék legismertebb vezető alakja volt, aki következetesen kiállt a korrupció és az autoriter hatalomgyakorlás ellen. Gyakran Vlagyimir Putyin orosz elnök legfontosabb politikai ellenfeleként hivatkoztak rá. Túlélt egy merénylet-kísérletet, majd a Putyin-rezsim börtönbe vetette, és 2024-ben fogságban vesztette életét. Halála világszerte a szabadságért és emberi jogokért folytatott küzdelem szimbólumává vált. Éppen ezért különös jelentősége van annak, hogy éppen az orosz nagykövetség szomszédságában, a Bajza utca metrómegállónál született egy emlékhely, amelyet civilek építettek és amely Navalnij előtt tiszteleg.”

A megállónál lévő emlékhelyről az elmúlt időszakban többször is elvitték a kihelyezett kegyeleti tárgyakat. Az MKKP-s Oláh János még aznap megpróbálta helyreállítani az emlékművet, egy Navalnij-képet és virágcsokrot helyezett ki, de ezeket másnapra valaki szintén eltüntette. Miután Oláh másodszor is helyreállította az emlékhelyet, a rendőrség elfogta a rongálót. Baranyi szerint a civilek megmutatták, hogy fontos nekik Navalnij emléke, és hogy „elkötelezettek egy elnyomó rezsim áldozatául esett hős” melletti kiállásban.

Budapest metrómegálló oroszország közlekedés Alekszej Navalnij bajza utca Baranyi Krisztina orosz nagykövetség vitézy dávid
