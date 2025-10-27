„Oroszország ne játszadozzon az Egyesült Államokkal” – Trump indulatosan reagált az orosz csodafegyverre

„Nem helyes, hogy Putyin erről beszélt. Inkább az ukrajnai háborút kellene lezárnia” - így reagált Donald Trump arra, hogy az orosz elnök vasárnap bejelentette: az oroszok sikeresen tesztelték a nukleáris meghajtású Burevesztnyik robotrepülőgépet. Ez egy olyan nukleáris töltettel felszerelhető fegyvert, amelyről Moszkva azt állítja, hogy képes áttörni bármilyen védelmi pajzsot.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Trump arról is beszélt Putyin bejelentésére reagálva, hogy az Egyesült Államok is folyamatosan hajt végre rakétateszteket, emellett atommeghajtású tengeralattjáróik is vannak az orosz partok közelében, így nincs szükségük 8000 mérföld (közel 13 ezer kilométer) hatótávolságú rakétára. „Oroszország ne játszadozzon az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok sem játszadozik Oroszországgal. Folyamatosan teszteljük a rakétáinkat” – fakadt ki Trump a beszéde egy pontján.

„Nincs itt semmi olyan, ami feszültséget okozhatna a Moszkva és Washington közötti kapcsolatokban” – ezt már az orosz elnök sajtótitkára, Dmitrij Peszkov mondta Trump szavaira reagálva. Szerinte főleg azért nem, mert a két ország kapcsolata már most is pocsék (ahogyan az MTI tolmácsolja a szavait: „a kétoldalú viszony minimális szinten áll”). Azt nem kommentálta, hogy az amerikai elnök szerint a Kremlnek inkább az ukrajnai agressziót kellene befejeznie.

Dmitrij Peszkov Fotó: Mihail Mecel/AFP

Arról viszont beszélt, hogy „Oroszországnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy garantáltan biztosítani tudja saját biztonságát”. A közel négy éve egy független államot megtámadó háborús agresszor Kreml szerint ugyanis

„Oroszország biztonságának biztosítása létfontosságú kérdés, különösen annak a militarista hangulatnak a fényében, amelyet elsősorban az európaiaknál tapasztalunk. Az európaiak a belső hisztéria állapotában vannak, oroszgyűlölő, agresszív és harcias hangulatban.”

Közben hétfő délután Nils Andreas ellentengernagy, a norvég hírszerzési szolgálat vezetője arról tájékoztatta a Reuterst, hogy Oroszország a Barents-tengeri Novaja Zemlja szigetcsoportról indította a Burevesztnyik nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép tesztrepülését. A Novaja Zemlja nem először játszik jelentős szerepet a moszkvai harcászati tesztelésekben: a Szovjetunió efölött a szigetcsoport fölött robbantotta fel 1961 októberében a Cár bombát, a valaha épített legnagyobb hatóerejű atomfegyvert.