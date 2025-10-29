Iszonyatos aránytévesztés – mondta Karácsony Gergely a Budapest Brandet vizsgáló bizottság jelentéséről

Látva a Budapest Brand működését vizsgáló bizottság jelentésének eredményeit „inkább lebeszélném magunkat további vizsgálóbizottságok felállításáról” – jegyezte meg egy ponton Karácsony Gergely főpolgármester, aki szerint a jelentésben foglaltak inkább azt jelentik, „hogy jól átmentünk ezen a teszten”.

A Fővárosi Közgyűlés elé került a Budapest Brand (BB) működését vizsgáló bizottság jelentése. A Budapest Brand többek közt a főváros márka és turizmus stratégiájáért, illetve fesztiválok, vásárok rendezéséért felelt. Vitézy Dávidék, azaz a Podmaniczky Mozgalom javaslatára azonban 2025-re lenullázták a támogatását, a felszabadult pénzt pedig útfelújításokra, beruházások tervezésére csoportosították át. A cég működése így lényegében ellehetetlenült, idén januárban több mint 30 munkavállalójától volt kénytelen megválni, végül Faix Csaba vezérigazgató is távozott. Karácsony Gergely főpolgármester akkor a 444-nek azt nyilatkozta, a Budapest Brand „költségvetési alku áldozata lett”.

Ezt követően a cég működését vizsgáló bizottság felállítását kezdeményezte a tiszás Barna Judit a bizottság elnöke Gál József (Podmaniczky Mozgalom), alelnöke Böjthe Péter (Fidesz) lett.

A csaknem háromnegyed évig működő bizottság végül egy olyan jelentést tett le az asztalra, amelyet első körben Számadó Tamás főjegyző azzal a megjegyzéssel látott el:

„a jelentésben nem különülnek el egymástól a tények, az azokat alátámasztó bizonyítékok, illetve a tények jogi értékelése, illetve az azokból levont következtetések. A valótlan és sértő tényállítás, illetve az okszerűtlenül levont következtetés a jó hírnévhez való jog megsértését jelenti azzal, hogy a tények valóságát és a következtetés okszerűségét az állandó kúriai gyakorlat szerint akkor is az alperesnek kell bizonyítania, ha egyébként egy közjogi eljárásban gyanút fogalmaz meg (...). Mindennek azért van különös jelentősége, mert a (...) Jelentés és az Intézkedési Javaslatok elfogadását megszavazó bizottsági tagok, illetve képviselők a Jelentésben és az Intézkedési Javaslatokban foglaltakért egyetemleges polgári jogi felelősséggel tartoznak, amely a jogsértés megállapításán túl jelentős összegű sérelemdíj megállapítására is kiterjedhet″.

Ezt követően a bizottság némileg átdolgozta a jelentést, amelyet azonban a legutolsó ülésen sem Karácsony Gergely frakciótársa, Barabás Richárd, sem a DK-s Keszthelyi Dorottya nem szavazott meg, mindketten kivonultak a teremből a szavazás megkezdése előtt. Barabás szerint a bizottságban „boszorkányüldözés” folyt szakmai munka helyett, Keszthelyi pedig az ülésen azt mondta, hogy a jelentés számos olyan megállapítást tartalmaz, ami jogi kérdéseket vet fel, és a viták sokszor átmentek „politikai acsarkodásba ”, ezért nem vesz részt a szavazáson.

A jelentésben többek közt olyan megállapítások szerepelnek, amelyek megkérdőjelezik a cég prémiumfizetési gyakorlatát, a cégvezetők parkolását (ami a jelentés szerint túlárazott volt), és felvetnek kampányfinanszírozási gyanút is.

A Fővárosi Közgyűlés ülésén a fővárosi gazdasági társaságok átvilágításával egyben vitáztak a bizottsági jelentésről, illetve annak megállapításairól. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője szerint a Budapest Brand kapcsán „komoly botrány” alakult ki, főként a „rengeteg problémás kifizetés miatt”, az pedig rosszul hangzik, amikor Karácsony Gergely az egyik nap arról beszél, milyen rossz anyagi helyzetben van a főváros, másnap meg kiderül, hogy „luxusszállodában parkoltak a vezérigazgatók”.

Gál József, a bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy könnyebb dolguk lett volna, ha Faix Csaba vagy helyettese megjelenik a bizottsági ülések bármelyikén, ahová többször is hívták őket, de nem jöttek el, emellett nehézségeik adódtak a céggel kapcsolatos dokumentumok megtekintésével is. Karácsony Gergelytől azt kérdezte, hogy érzi-e a saját felelősségét abban, hogy utólag állapított meg prémiumcélokat, illetve hogy korrekt megoldásnak érzi-e, hogy a főpolgármesteri kampányszlogenje (+5 év) a tavalyi önkormányzati választás előtt nagyon hasonlított a Budapest Brandéhez - nem merülhet-e fel ebben az esetben tiltott kampányfinanszírozás?

Lehoczki Ádám (Fidesz) szerint a Budapest Brand két kézzel szórta a budapestiek pénzét felesleges dolgokra, amire Kiss Ambrus főigazgató úgy reagált: szerinte a főváros akkor sem tudná befizetni a szolidaritási hozzájárulást, amit a kormány vetett ki rá, ha a BB nem költött volna 3,3 millió forintot parkolásra.

Megjegyzendő: a luxusparkolási ügy arról szól, hogy a BB két parkolóhelyet bérelt a Kempinski Hotel mélygarázsában, összesen 3,3 millió (helyenként havi 120-125 ezer) forintért, ami az egyik kruciális pontja a Brand működését vizsgáló bizottság jelentésének.

Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) üdvözölte Karácsony Gergely javaslatát, amely szorgalmazza a többi fővárosi cég átvilágítását is, látva, „milyen szabálytalanul működött” a BB, szerinte azonban eseti bizottságnak kellene vizsgálnia ezeknek a cégeknek a működését. Kiemelte ő is, hogy Karácsony több tízmillió forintot fizetett ki utólag meghatározott, de már korábban teljesített prémiumcélokra (és nem csak a BB, hanem a BKK és a BKV esetében is), ha pedig így, prémiumnak álcázva kerültek kifizetésre jutalmak, az súlyos szabálytalanság.

Karácsony Gergely Vitézy Dávidot hallgatja a Fővárosi Közgyűlés ülésén.
Fotó: Bankó Gábor/444

Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz) a jelentés megállapításaiból azt a következtetést vonta le, hogy Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti, majd főpolgármester-jelölti kampányát is a fővárosi cégeken keresztül fizették, Bujdosó Andrea (Tisza) pedig azt jelezte, hogy a Tisza szívesen adna elnököt az új vizsgálóbizottságnak.

Erre Baranyi Krisztina (MKKP-frakció) annyit reagált: ha a Tisza delegált volna tagokat a felügyelőbizottságokba, vagy akár főpolgármester-helyettest a főváros élére, akkor garantálhatták volna a cégek tisztességes működését, de „vádaskodni könnyebb, mint dolgozni”.

Keszthelyi Dorottya (DK) szerint a cégek átvilágítása 1 milliárd forintba kerülne, amit olyan területekről vonnának el, mint például a hajléktalanellátás, mindezt ráadásul politikai felhanggal. Vitézy Dávid itt bedobta, hogy a pluszköltségeket lehetne finanszírozni úgy, hogy csökkentik Karácsony Gergely kommunikációs stábjának kiadásait (ez a megoldási forma ma nagyon beakadt neki, már a Szigettel kapcsolatos vitán is felhozta)

A felmerült kérdésekre Karácsony Gergely reagált:

  • Szerinte mindig nyitottan állnak mindenféle vizsgálóbizottság felállításához, de a Brand kapcsán készült jelentés alapján azért inkább lebeszélné magukat a további vizsgálóbizottságok létrehozásáról,
  • Ha tudott volna arról, hogy a BB vezetői a Kempinskiben bérelnek parkolóhelyet, „rohadtul lebeszéltem volna őket erről”, szerinte viszont ez a legnagyobb találata ennek a vizsgálóbizottságnak.
  • A prémiumok ügyében azt mondta, azok megállapítása egy olyan szabályzat alapján történt, amelyet az Állami Számvevőszék jelzésére már módosítottak, vagyis a jövőben ilyen mértékű kifizetés nem lesz. „És ez a legnagyobb találat” - utalt a vizsgálóbizottság jelentésében foglaltakra.
  • Külön kiemelte, hogy az elmúlt években olyan cégösszevonásokban voltak, minek eredményeképp többek közt megtizedelték a céges autókat, ilyen mértékű racionalizálást pedig az utóbbi 30 évben senki nem csinált. És hogy hová tűnt a pénz ezek után? A főváros befizette a központi költségvetésbe.

„Nem sikerült semmi olyan dolgot feltárni, ami megkérdőjelezné, hogy felelős gazdálkodás zajlott-e” - mondta a főpolgármester aki szerint ha a vizsgálóbizottság 22 millió forintból elvégzett munkájának az az eredménye, hogy a legnagyobb csont az, hogy 2 évig bérelt a Budapest Brand 2 parkolóhelyet, azt ő pozitívumnak éli meg.

Ugyanakkor hozzátette azt is:

„Rohadt ciki ez a parkolóizé... történet, ezzel egyetértek politikailag.”

A főpolgármester szerint mégis egyfajta hangulatkeltés, aránytévesztés azt sugallni, hogy a főváros azért van nehéz anyagi helyzetben, „mert mélygarázsban béreltünk parkolókat”, aki ezt állítja, az hasznos idiótaként járul hozzá ehhez a hangulatkeltéshez.

A tiltott kampányfinanszírozással kapcsolatos vádakra úgy reagált: valóban azt csinálta a kampányban, amit meg akart valósítani főpolgármesterként.

Vitézy Dávid Karácsony szavaira többek közt úgy reagált: megszámolni se tudja, hányszor hazudott Karácsony a megszólalásában, a prémiumok ügyében pedig úgy fogalmazott, szerinte a főpolgármester érvelése nem biztos, hogy megállná a helyét az ügyészségen.

Karácsony szerint volt már ő ügyészségen kihallgatva, nem lenne újszerű neki ez a szituáció.

Szepesfalvi Anna (Fidesz) szerint a közgyűlés nem hasznos idiótákból áll, Karácsony Gergely pedig ne nézze hülyének az embereket. Szerinte érdemes a mélyére tekintenünk annak, mi folyik a cégeknél.

Gál József a vita végén úgy összegzett: egyetért Karácsony Gergellyel abban, hogy ciki a parkolóbérlési ügy, de szerinte az is ciki, hogy ez Karácsony főpolgármestersége alatt előfordulhatott. Gál több önvizsgálatot vár a főpolgármesterről.

A jelentés elfogadásáról szóló javaslatról is csak a napirendi pontok megtárgyalása után szavaznak majd a képviselők. A javaslatban az szerepel, hogy a Fővárosi Közgyűlés tudomásul veszi a jelentésben leírtakat, és felkéri a főpolgármestert, hogy az abban foglaltak alapján tegye meg a szükséges lépéseket, készítsen intézkedési tervet és azt terjessze be a Fővárosi Közgyűlés 2025. decemberi rendes ülésére.

POLITIKA Budapest Brand Karácsony Gergely Böjthe Péter barabás richárd DK fidesz Faix Csaba Barna Judit gál józsef keszthelyi dorottya vitézy dávid podmaniczky mozgalom
