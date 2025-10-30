Tyúkól#54: Ha nő vagy, idén már szimbolikusan ingyen dolgozol

2025-ben október 27-re esett az egyenlő díjazás napja. Magyarán mire ez az adás megjelenik, mi, nők már szimbolikusan ingyen dolgozunk, egészen az év végéig. Jöhet ebben változás? És ha igen, mi kell hozzá? Kell-e egyáltalán tudnunk, mennyit keres a másik? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk meghívott vendégünkkel, Csernus Fannival, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértőjével.

00:01:00 - Gratulálunk, mostantól december 31-éig ingyen dolgozunk!

00:01:34 - Csernus Fannival ünneplünk

00:02:20 - Gyorstalpaló: hogyan is számoljuk ki, hogy mikor van egy évben az egyenlő díjazás napja?

00:04:21 - Mi befolyásolja, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak?

00:05:54 - Luxemburg papíron nagyon jól fest, de pontosan mit is árul el ez a grafikon Európáról?

00:09:12 - Ott jó, ahol a foglalkoztatottsági arányban kicsi a különbség és mégis kicsi a bérszakadék.

00:10:46 - Vannak olyan szektorok, amikben akár 30 százalék fölötti a bérkülönbség.

00:12:48 - Az állami szektorban az üvegmozgólépcső repíti magasra a férfiakat még a nők uralta szakmákban is.

00:16:54 - A bértárgyalás már az óvodában tanult sztereotípiákkal kezdődik.

00:20:36 - Az állásinterjún és a bértárgyaláson pont fordítva kellene működnie egy nőnek, mint amire egyébként kondicionálja a társadalom.

00:26:12 - A bérsáv megadásának is csak akkor lesz értelme, ha nem túl nagy sávokat határoznak meg.

00:29:48 - A tapasztalat biztos, hogy a legjobb mutatószám?

00:33:06 - A feszültség sokszor az azonos szinten dolgozók között alakul ki feszültség.

00:37:16 - Már gyerekkorunkban sem szabad nemet mondani, úgyhogy felnőtt korunkra is megtartjuk általában ezt a jó szokásunkat.

00:38:32 - Hogyan is számoljuk a láthatatlan munka mennyiségét és értékét? Mi tartozik ide?

00:42:40 - Nem is a láthatatlan munka pillanatnyi mennyisége a durva, hanem az, ha egy nő egész életére vetítve nézzük meg ennek a következményeit.

00:44:32 - Hogy segít az, ha ismertek lesznek a bérsávok?

00:52:16 - Munkavállalóként hogy lehet fellépni a diszkrimináció ellen?

00:59:44 - A rendszer versengésbe nyomja a nőket, de nagyon fontos, hogy megismerjük, hogy ez kinek az érdeke, és változtassunk rajta.

01:02:40 - Optimisták vagyunk, jövőre nézzük meg, mennyit haladtunk!

