Lázár: A strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba

„Ma nem tudjuk átadni a forgalom számára az M30-as autópálya lezárt szakaszát. Ezért mindenkitől elnézést kérünk. A kivitelező Strabag az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2024 végén 2025. október 31-re ígérte. Ezt az ígéretét a cég nem tartotta be” – írta a Facebookon Lázár János építési és közlekedési miniszter a megsüllyedt M30-as autópálya kapcsán.

Lázár sokat posztol az elmúlt napokban az osztrák cégről, csütörtökön a békéscsabai fóruma előtt kirakott egy videót „Átbasztak minket!” címmel. Ebben azt mondta, azért nem adják át október 31-én a 2024 februárja óta lezárt M30-as autópályát, mert a Strabag „átbaszta” a kormányt. Szerinte súlyos hiba volt, hogy elhitték az útépítő cégnek, hogy október 31-re befejezi a vállalt munkát. Pénteki posztjában pedig azt azt állította:

„A strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba. Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják.”

Lázár azt javasolta a cégnek és a „hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak”, hogy legyen forgatókönyvük arra az esetre is, ha a Fidesz nyeri meg a választást. „A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból” – zárta a posztot.

Fotó: Bankó Gábor/444

A témára a békéscsabai Lázárinfón is rákérdeztek. Egy nevét nem vállaló, útépítéseken dolgozó fiatal férfi megkérdezte Lázártól, hogy viszonyul ahhoz, hogy a Magyar Építők cikke szerint kezd megalapozódni, hogy nem a Strabag okozta a hibát, amit viszont jelzett a minisztériumnak. A Lázárék által mindenfajta kommunikációról letiltott Strabag korábban egy belső tájékoztatóban azt írta, hogy egy független szakértői vizsgálat eredménye alapján nem ők okozták a hibát, ezért utasították vissza a minisztérium jótállási igényét.

Lázár a válaszában ismét elmondta, hogy a Strabag nem tartotta meg az ígéreteit, és „átbaszta” a kormányt. Szerinte a cég azért nem tartotta be a műszaki előírásokat, hogy több pénzt vihessen ki az országból. „A következő hetekben kiderül, hogy megérte-e a Strabagnak átcseszni Orbán Viktort, a kormányt és engem” – mondta.