Magyar Péter játszmája a médiával

video
  • A Nemzeti Menet sikere után egyre többen hisznek abban, hogy a Tisza Párt legyőzheti a jövő évi választásokon a Fideszt.
  • Magyar Péter másfél év alatt épített országos mozgalmat a tizenöt éve regnáló kormánypárttal szemben.
  • Ebben az építkezésben nagy jelentősége volt annak, ahogy a médiához és a nyilvánossághoz viszonyult.
  • Insiderként jó előre kitapasztalta, hogyan tudja kikerülni a propaganda csapdáit. Néhány hónap leforgása alatt önálló nyilvánosságot és folyamatosan duzzadó szavazótábort épített maga köré.
  • Mindeközben hevesen támadja és kritizálja a független sajtót, ha épp nem számolnak be aktuális országjáró állomásairól.
  • Hogyan lavírozik a médiában Magyar Péter és mik a fő motivációi?
  • A 444 stúdiójában Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő.
