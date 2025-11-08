Borízű hang #245 [H]: Góing rúzs: négy-öt nap Begóniában Hiláriusz pátriárkával és a Taylor Swiftet dúdoló Varg Vikernesszel

Töretlen népszerűségű műsorunk nemcsakhogy új szakmai csúcsokra tör, de saját függetlenségét mintegy garantálva a megváltozott tartalomfogyasztási szokások kvázi-zászlóvivője és éllovasaként érzékenyen, ugyanakkor éles hangon reagál korunk legfeszítőbb társadalmi problémáira csakúgy, mint a popkultúra sokszor talán megmosolygott vagy ne adj isten lenézett aktuális fejleményeire.
00:27 Üdvözüljük a kegyencjáratot és Hiláriusz pátriárkát! Foghatóság és góing rúzs. 03:26 Autósüldözések John Oliverrel. Nagysebességű követés a Róbert Károly körúton. 08:39 A rendőri erőszak nagy amerikai hagyományai. San Franciscóban azért nem lehet rossz autósüldözni. A Bullitt híres jelenete. 12:42 Az elsőzés bajnokai. Erkölcsi analóg különdíj. 17:38 Kajafutár szlovák Harleyval. 18:29 Aktuális hírek az Oktogon körüli ázsiai éttermekről. Shanghai House. Zen. The Minh. Végre egy rossz ázsiai! 7. Mansion. 26:19 Hol vásároljunk? Kaufkompass. Az ember, aki megszerette a nadrágvásárlást. Stilo e Stile. Az év motorosbolt-megoldása. A motort el lehet vinni egy körre, a bukót nem. 31:36 4-5 nap Begóniában. A túlaggódott túlturizmus. Az egykori barcelonai kínai negyed. Óceánjárók Cádizban és Velencében. 36:43 Ajánljuk Selinuntét. Valencia, Trieszt és Bologna dicsérete. 42:59 Mi ez a büdös a garázsban? 46:00 Fapados Sziget. Magna Cum Laude legyen a headliner vagy Varg Vikernes? Varg Vikernes megint aktív az interneten. 51:54 Varg Vikernes és Taylor Swift. Trve anyukák a Ferencvárosban. Transylvanian Hunger. Goonerek a Harper'sben. Ha kúrnak, az a baj, ha nem kúrnak, az a baj. Scott Galloway a fiatal férfiakról. 58:18 A Fehér Házban valójában senki nem kap
semmit.
