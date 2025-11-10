Ukrán egységet gyanúsítanak az Északi Áramlat felrobbantásával német nyomozók

Három éve dolgozik a német szövetségi rendőrség különleges nyomozócsapata az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásán. A Potsdamban folyó vizsgálat szerint az akciót egy ukrán elit katonai egység hajthatta végre Valerij Zaluzsnij tábornok, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnokának felügyelete alatt – írja a Wall Street Journal riportja. A német hatóságok már letartóztatási parancsot adtak ki több ukrán katona és búvár ellen, a bizonyítékok között egy arcfelismerő szoftverrel beazonosított fénykép is szerepel.

Az Északi Áramlat 1223 kilométer hosszan haladt a Balti-tenger alatt, és orosz földgázt szállított legnagyobb vevőjének, Németországnak, valamint több más európai országnak. Miután Oroszország 2022 februárjában megszállta Ukrajnát, a projekt gyorsan a nyugat válaszlépéseiről szóló viták középpontjába került. 2022 szeptemberében azonban felrobbantották a vezetéket. A nyugati országok eleinte Oroszországot vádolták az akcióval, Oroszország pedig az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokat sejtette az akció mögött.

A német nyomozás szerint viszont egyértelműen Ukrajna hajtotta végre a szabotázst.

A rendőrök a hajókölcsönző cégeket, telefonokat és rendszámokat nyomon követve jutottak el odáig, hogy a német hatóságok elfogatóparancsot adjanak ki három ukrán különleges katonai egységhez tartozó katona és négy veterán mélytengeri búvár ellen. A szabotőrök célja az volt, hogy csökkentsék Oroszország olajbevételeit és gazdasági kapcsolatait Németországgal. A döntő bizonyítékot egy német közúti sebességmérő kamera által készített, szemcsés fekete-fehér fénykép szolgáltatta. A képen egy ukrán mélytengeri búvár arca volt látható, akit a rendőrség egy arcfelismerő szoftver segítségével azonosított. Percek alatt megtalálták a közösségi média profiljait és szakmai weboldalait, amelyeken keresztül eljutottak az ügy többi gyanúsítottjához.

A robbanás helyén felbugyogó gáz Dánia partjainál 2022. szeptember 27-én, a dán légierő egyik F-16-osából fényképezve. Fotó: Ritzau Scanpix via Reuters

A fényképen beazonosított férfit végül egy hosszas hajsza után Olaszországban fogták el. a 46 éves, az ukrán titkosszolgálat kötelékében szolgált Szerhij K.-t. Az olasz hatóságok decemberre ígérnek döntést Németország kiadatási kérelméről, miközben Berlin már előkészítette a szállítást a hamburgi tárgyalásra. Szerhij védője azt állítja, a férfi ártatlan, és ha valóban ukrán katonai akcióról volt szó, az háborús műveletként nem büntethető.

Lengyelország viszont megtagadta az egyik gyanúsított kiadását, hősként ünnepelve az illetőt, aki szerintük Vlagyimir Putyin háborús gépezetének egyik bevételi forrását semmisítette meg.

Az ügy azonban politikai szempontból különösen kényes Németország számára, amely Ukrajna egyik legfontosabb pénzügyi támogatója, valamint harcászatieszköz-ellátója. A kormány próbálja kezelni a feszültséget, miközben az ellenzéki AfD párt a magas energiaárak és a háborús költségek miatt Kijev támogatásának leállítását követeli.