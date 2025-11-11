169 épületet fognak lebontani az új reptéri út miatt

Közbeszerzést írtak ki a a Liszt Ferenc Repülőtér elérhetőségét javító bontási munkákra, ami nagy valószínűséggel a tervezett új reptéri autóút építésével függhet össze a Magyar Építők cikke szerint. A 11,8 milliárd forintért kiírt munka keretén belül 169 darab, összesen mintegy 341 ezer köbméternyi épület bontására és 6 épület részletes elbontására kerül sor. Az ajánlatokat az Építési és Közlekedési Minisztérium december 18-ig várja.

A keretszerződés már annak az 1000 milliárd forintos csomagnak a része, amelyet október végén jelentett be Nagy Márton és Lázár János. Ennek keretében nemcsak a repülőtér 3-as terminálját építik meg, de új vasútvonal és gyorsforgalmi út létesül majd. Az akkori bejelentés szerint 500 millió eurós beruházással az Üllői út külső része és a repülőtér között 11 km-es szakaszon épülhet meg az új út. A kiviteli tervek véglegesítése zajlik. Két–két és fél év lehet ennek a megépítése.