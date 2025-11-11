Nagy Márton néhány óra alatt eljutott onnan, hogy „minden jó”, odáig, hogy minden sokkal rosszabb

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Hétfő délelőtt, a szokásos havi államháztartási adatközlésben a Nemzetgazdasági Minisztérium az évek óta megszokott megnyugtató, a tények és későbbi fejlemények ismeretében már-már hurráoptimista közleményt adta ki arról, hogy „Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil”.

Mindez délelőtt 11-kor történt.

Valamikor, alig néhány órával később, egy minisztériumi háttérbeszélgetésen újságírók egy csoportjának Nagy Márton bejelentette:

illetve.

Fotó: Nagy Márton/Facebook

Amely esetben az „illetve” alatt minimum 1500 milliárd forintot értünk, ha pedig nem számszerűsítjük, a teljes idei és a 2026-os költségvetési és makropálya drasztikus átírását. Természetesen a költségvetés már délelőtt 11-kor sem volt stabil és rendezett, mint megírtuk, október végére 612 milliárd forinttal, 20 százalékkal nagyobb hiány jött össze, mint egy évvel korábban. De az, hogy Nagy a kedd reggelre megjelenő újságcikkek szerint ennyire gyökeresen eltérően beszélt az idei és jövő évi költségvetési folyamatokról, valahol mégis váratlan volt.

Eleve az ember nem szokta november közepén újratervezni az évet. Ha 26-án már mínusz 240 ezer forintban van a folyószámla-egyenlegünk, szemben azzal, hogy egy hónappal ezelőtt ilyenkor még csak mínusz 200 ezerben volt, nem kezdjük újratervezni azt a hónapot. De pláne nem úgy, hogy 26-án délben még azt mondjuk, hogy minden nagyon jó, és van pénz az osztogatásra, majd pár órával később azt mondjuk, hogy minden sokkal rosszabb.