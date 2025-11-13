„Fideszes vagyok, de ezt nem gondoltam volna”
- 2023 elején a recskiek megkérdezése nélkül nyitottak andezitbányát a Hunyadi út feletti hegyen, ahonnan pár hónap múlva hatalmas sárlavina zúdult a házakra, több mint 50 embert kellett kitelepíteni.
- Bár a kormány akkor 500 milliót csoportosított át a károsultak megsegítésére, ebből végül egy fillért sem kaptak, mert a Belügyminisztérium szerint a házak lakhatók maradtak.
- Két évvel a történtek után visszamentünk a Hunyadi útra megkérdezni az ott lakókat, hogyan tudták feldolgozni a történteket, bíznak-e még abban, hogy a bíróság igazat ad nekik.