Kormányinfó: hogyan menekülhetett el az egyetlen elszámoltatott politikus, aki letöltendő börtönt kapott?

Menet-összehasonlító videón látszik, hogy a tiszás menet majdnem kétszer annyi ideig vonult a kihelyezett kamera előtt, mint a Békemenet

Az útviszonyokat is figyelembe véve elég egyértelmű a különbség.

Herczeg Márk POLITIKA október 29. 10:59

Megszökött Fürst György a börtön elől

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Fürst György ellen, akit május végén ítélt el a bíróság parkolással kapcsolatos bűncselekmények miatt. A volt szocialista politikus információink szerint Izraelbe menekült.

Ács Dániel bűnügy október 22. 17:56

Hilarion a BBC-nek nyilatkozva tagadja, hogy együttműködött volna az orosz titkosszolgálatokkal

A brit újság budapesti tudósítója megkérdezte a vádakról az orosz papot.

Kaufmann Balázs belföld kedd 10:43

Villámgyorsan elkezdte saját célra használni a Fidesz a tiszások ellopott adatait

Hamarabb találták meg az adatlopás áldozatait, mint a háborúpárti ukránok.

Haszán Zoltán POLITIKA november 5. 16:49

Pofátlanul egyszerűen lett állami pénzből mindenkinek osztogatott fideszes pártpropaganda a XV. kerületben

Úgynevezett „civilek” nyertek pályázati közpénzt, Németh Balázst reklámozó újságot csináltak belőle.

Haszán Zoltán POLITIKA október 30. 14:53

Gulyás szerint a sajtó írta meg, hogy a tiszás applikációt ukránok fejlesztették, Németh Balázs akciója pedig lehet, hogy nem volt helyes és elegáns

A miniszter a kormányinfón hajthatatlan volt abban, hogy nem egy évre kaptunk mentességet az amerikaiaktól, hiába állítja ezt az amerikai külügyminiszter is. Drogokról is bőven volt szó a kormányinfón.