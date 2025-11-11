Hilarion a BBC-nek nyilatkozva tagadja, hogy együttműködött volna az orosz titkosszolgálatokkal

„Soha nem dolgoztam semmilyen hírszerző ügynökséggel, legyen az orosz vagy bármely más. Soha nem kaptam feladatokat vagy kéréseket részükről” – mondta a BBC budapesti tudósítójának, Nick Thorpe-nak Hilarion Metropolita. A konkrét vádakkal kapcsolatban azt is tagadta, hogy szexuálisan zaklatta volna egykori segédjét, George Szuzukit, aki az elmúlt hetekben különböző állításokat tett Hilarionról és ezek közül többet is videókkal, hangfelvételekkel támasztott alá. Azt azonban elismeri, hogy „nem bánt vele helyesen”.

Hilarion metropolita, azaz polgári nevén Grigorij Alfejev 2009 óta vezette az orosz ortodox egyház külkapcsolati osztályát, azaz egyfajta külügyminisztere volt a befolyásos szervezetnek. Az egyházfő, Putyin hű kiszolgálójának, Kirill pátriárkának a jobbkeze volt, őt tartották az idősödő főpap lehetséges utódjának. Ezért érte meglepetésként sokakat, hogy 2022 júniusában váratlanul Budapestre helyezték. Mindenféle találgatások kezdődtek arról, miért kellett távoznia Moszkvából. Először úgy tűnt, a háborúról gondol mást, mint az egyháza és országa vezetői, de aztán valószínűbbnek tűnt, hogy valójában az orosz ortodox egyház európai vagyonának bebiztosítására küldhették ide. A 444 a vácdukai kastélyánál is járt.

Hilarión vácdukai kastélya. Fotó: Németh Dániel/444

Aztán pár hete újra feltűnt Suzuki, és egyre több bizonyítékkal szolgál a papról. Arról beszélt már, hogy Hilarion magyarországi tartózkodása alatt egyéni találkozókat folytatott Orbán Viktorral, akivel többek között oxfordi tanulmányai révén ismerkedett meg. Rendszeresen, havonta egyszer találkozott Semjén Zsolttal is. A fiatal asszisztens rendszerint részt vett ezeken a találkozókon.

Mint ismert, Magyarország többször is megakadályozta, hogy az Európai Unió szankciókat vezessen be Kirill pátriárka ellen. Hilarion ezeken a találkozókon Kirill érdekében lobbizott Semjénnél, Suzuki szerint pedig Hilarion ezt büszkén el is dicsekedte neki.

„Hilarion jelentős szerepet játszott abban, hogy Kirill pátriárkát ne vegyék fel a szankciók listájára” – mondta Suzuki a Deník N-nek korábban.

Suzukitól származik az a videófelvétel is, amelyen Hilarion látható, ahogy lőgyakorlatozik az FSZB központjában.

Pár napja pedig közzétettek egy videót, amelyen az látszik, hogy a pap bemászik segédje ágyába:

Az ügy téma volt Semjén Zsolt parlamenti meghallgatásán is. A miniszterelnök-helyettes ennek kapcsán hosszan beszélt arról, hogy neki munkaköri kötelessége a kapcsolattartás, otthonában soha nem fogadta a metropolitát, Suzukival pedig nem váltott félreérthető sms-eket. Fel is olvasta a meghallgatáson az üzenetváltásokat ennek alátámasztásra, és közölte, hogy nem ő kezdeményezte a beszélgetéseket. Suzuki George egyébként egyike volt azoknak, akiket kijelöltek a különböző egyházi ügyekben kapcsolattartóként. Arról, hogy a metropolita FSZB-ügynök lenne, nem tud, és nem is az ő kompetenciája a kérdés. „Az, hogy valakinél van titkosszolgálati kockázat vagy nincs, nem rám tartozik, arra van a szakszolgálat.” Arról is beszélt, hogy minden egyházi vezető vagy lelkész állampolgárságát támogatja.

Azóta kiderült, Csehországban, ahova most ki van nevezve Hilarion, kitiltanák a fréfit. Erről a BBC-nek azt mondta: „Ez a döntés az övék, ők dönthetik el, kit akarnak látni Csehországban és kit nem. Csak szeretnék beszélni velük, mielőtt meghozzák.”