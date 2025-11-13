Magyar kérésre lefoglalták az osztrákok a kicsempészett Klimt festményt

A bécsi ügyészség a magyar állam igénybejelentésére elrendelte a Magyarországról kicsempészett Gustav Klimt festmény, az „Afrikai herceg” lefoglalását – írja Molnos Péter művészettörténész Facebook-bejegyzése és osztrák lapok alapján a 24.hu.

A kép tulajdonosa fél éve ismeretlen festő műveként kért rá exportengedélyt, és hatósági mulasztás, illetve a hazai műtárgyvédelem fogyatékosságai miatt kapott is.

Az ügyben az Építési és Közlekedési Minisztérium illetékes, és Lázár János miniszter júniusban arról beszélt: vizsgálatot indítanak az ügyben, és amennyiben a Szépművészeti Múzeumnak szüksége van a képre, akkor „tisztességesen el kell számolni a tulajdonosokkal, és nyitva áll az út az állami tulajdonba vétel felé”.

Egy hónappal később a minisztérium feljelentést tett, és kezdeményezte a vonatkozó jogszabály módosítását, illetve a kép védetté nyilvánítását.

Egy osztrák lap szerint a képen még nem adott túl a tulajdonos.