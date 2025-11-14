Az oroszok megbombázták Azerbajdzsán kijevi nagykövetségét

Azerbajdzsán berendelte Mihail Jevdokimov orosz nagykövetet, hogy határozott tiltakozását fejezze ki azok után, hogy egy Iszkander rakéta megrongálta a kaukázusi állam kijevi nagykövetségét.

A Reuters híre szerint a becsapódás következtében leomlott a nagykövetségi épület falának egy része, és súlyos károk keletkeztek. Ugyanakkor nem sérült meg senki.

Az oroszok péntekre virradóra átfogó légitámadást indítottak ukrajnai célpontok ellen, melynek keretében elsősorban Kijevet lőtték.

Az orosz légitámadások nyomai Kijevben, 2025. november 14-én Fotó: OLEKSII FILIPPOV/AFP

Péntekre virradóra az ukrán fegyveres erők is aktívak voltak, több száz drónt és rakétát indítottak oroszországi célpontok felé, miközben Novorosszijszknál kilőhették a globális olajkereskedelem mintegy 2 százalékát.

Az orosz–azeri viszony a 2025-ös év folyamán sokáig rendkívül feszült volt, amit az váltott ki, hogy az orosz légvédelem múlt év decemberében lelőtte az AZAL légitársaság leszállni készülő gépét a csecsenföldi Groznij fölött. A helyzet októbertől látszott rendeződni, amikor is Vlagyimir Putyin orosz és Ilham Aliyev azeri elnökök találkoztak a kirgizisztáni Dusanbéban. Itt Putyin elismerte az oroszok felelősségét a decemberi tragédiában.