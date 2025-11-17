A magyar kormány nem vesz részt politikai szinten az EU-s ügyekért felelős miniszterek ukrajnai találkozóján

Politikai szinten a magyar kormány nem képviselteti magát az EU-ügyi miniszterek ukrajnai Lvivbe tervezett ülésén, mondta hétfőn Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter, aki tagállami kollégáival találkozik Brüsszelben.

A Telex szemléje szerint az uniós ügyekkel foglalkozó általános Tanács december 10–11-én informális találkozót tartana Lvivben. Bár a testület eseménynaptárában ez még nem látszik, de a Tanács soros dán elnökségénél már igen.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Bóka megerősítette, hogy kapott meghívót, de véleménye szerint az elképzelés ellentétes a politikai és eljárási alapelvekkel, amik alapján az elnökségek eddig működtek. Azt mondta, nem látja politikai hozzáadott értékét annak, hogy „az elnökség feltételezése szerinti konstruktív vita kialakulhasson a bővítésről úgy, hogy mindezt a tagjelölt ország területén tartjuk” úgy, hogy a többi tagjelölt nincs ott. Az informális tanácskozásokat az elnökségéért felelős országban szokták tartani. A Kyiv Independent szerint a találkozó célja, hogy demonstrálja az Ukrajna uniós törekvései iránti politikai támogatást.

„Úgy gondolom, hogy ez inkább egy politikai show-műsor része, mint egy érdemi, megalapozott vitáé” – mondta Bóka, aki szerint „ehhez a politikai színjátékhoz nem kívánunk asszisztálni”.

A lap szerint ugyanakkor a politikai szint kihagyása nem feltétlenül jelenti, hogy a magyar kormány senkit sem küld az ülésre, azt viszont igen, hogy ha megy is valaki, az alacsonyabb rangú képviselő lesz. Hasonló pont a tavalyi magyar elnökség idején történt, akkor egyes tagállamok csak alacsonyabb szinteken képviseltették magukat az informális találkozókon Orbán Viktor békemissziója miatt. A miniszterelnök végigjárta a világ diktátorait békemisszió címszó alatt, amit bár hivatalosan nem az EU nevében tett, kihasználta, hogy Magyarország volt a soros elnök. Arról, hogy ezzel Orbán akkor mindent egy lapra tett fel, itt írtunk.

