Orbán egy teljes meccsnyi hablatyolással próbálta eladni a szemfényvesztést, hogy remek ötletei vannak a magyar foci feltámasztására

publicisztika
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Valamit valakiknek nagyon el akart mondani Orbán Viktor csütörtök este. A téma a magyar foci volt, az apropó a magyar válogatott írek elleni veresége, amivel újra lemaradtunk a világbajnokságról, a minden területen, sőt a világban mindenható, magát futballokosnak mondó miniszterelnök pedig szólásra jelentkezett.

Nem tudom, vannak-e olyanok, akiket egyáltalán nem érdekel a foci, de Orbán Viktort rajongják, ezért megnézték ezt a beszélgetést is. A célközönség pont ez a maroknyi ember lehetett. Mert azok biztosan nem, akik szeretik a focit, de nem szeretik Orbán Viktort. Vagy szeretik a focit és Orbánt is. Ők ugyanis pontosan tudják, hogy a miniszterelnök összevissza beszélve azt próbálta elmagyarázni, hogy ő nemcsak szereti, de érti is a focit nagyon, mindent meg is tesz, hogy a magyar labdarúgás a régi fényében csillogjon, de sajnos nem ő ugrott fel fejelni az írek gólja előtt, nem ő állt a kapuban, nem ő adta a taktikai utasításokat, nem ő irányítja az MLSZ-t – és a Nyugat is ellenünk van.

Amikor a beszélgetés 69. percében Orbán Viktor azzal jött elő, hogy megnézte a vereség után (!) az ír keretet, és összevetette a magyarral, azt látta, hogy míg nálunk öten játszanak európai csúcsbajnokságban, az íreknél ezzel szemben 7 topligás játékos van, akkor ott nem gondolhatott másra, mint hogy a követői agysejtjei erős bomlásnak indultak az elmúlt 18 és fél évben.

Mert ha van emlékezetes focijóslata Orbánnak, akkor éppen ez a 2007-es, amiben azt vetítette előre, hogy 7-8 éven belül az akadémiák 50 játékost nevelnek ki, akik a négy nagy bajnokságban rendszeresen játszanak.

Forrás

Ehhez képest jött össze mostanra, 18 és fél évvel később (15 és fél év miniszterelnökség után) az 5 játékos és a panasz, hogy az írek kerete sajnos mélyebb. Amikor a műsorvezető, Petrovics-Mérei Andrea közbevetette, hogy ez régi probléma, Orbán csak annyit jegyzett meg: nevelni kell a gyerekeket.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
publicisztika világbajnokság Garancsi István magyar válogatott hollandia Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány albert flórián puskás ferenc labdarúgó akadémia Szijjártó Péter mészáros lőrinc orbán viktor Szoboszlai Dominik Petrovics-Mérei Andrea bajnokok ligája
Kapcsolódó cikkek

A magyar foci cserbenhagyta a világszínvonalról ábrándozó Orbán Viktort

Már csodalabdarúgás lenne Magyarországon, ha beválnak a miniszterelnök jóslatai.

Haszán Zoltán
futball

Bőkezű a Szerencsejáték Zrt: 289 millió jutott a Békemenet szervezőjének, 378 millió Pataky Attilának

Az Orbán első polgári köre mögött álló alapítvány is 440 milliót kapott pár év alatt.

Windisch Judit
POLITIKA

4,3 millió forint a focisták átlagfizetése Magyarországon

A hazai focistafizetéseket már sikerült felzárkóztatni a régióhoz, több ország átlagos focistabérénél is többet kereshetnek a nálunk játszó sportolók.

Székely Sarolta
foci

Csütörtök este Orbán egyszerre volt Kádár, Horn Gyula és mocskosfradi666, a lelkes kommentelő

„Nehogy már nekem idejön valaki, és elmagyarázza nekem, hogy mi a futball. Hát hogy?” Döbbent beszámoló az estéről, amikor Orbán Viktor olyan őszinte volt, mint évtizedek óta soha.

Szily László
foci