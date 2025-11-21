Orbán Viktor: Ez egy olyan ország, ahol mindig két párt volt és két párt lesz

„Először is mindenkinek sok sikert kívánok! Tehát az, aki Magyarországon arra vállalkozik, hogy részt vesz a közéletben és hajlandó az életenergiájának egy részét a saját személyes vagy családja boldogulásán túl politikán keresztül a köz érdekében mozgósítani, az minden elismerést megérdemel” – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban a Tisza Párt jelölt-jelöltjeiről.

A miniszterelnök örül, hogy vannak ilyen emberek, de szerinte egy tízmilliós országban nincs három-négy politikai párt „föltöltésére alkalmas minőségi személyi állomány.

Ez egy olyan ország, ahol mindig két párt volt és két párt lesz”.

Vannak a jobboldaliak, a nemzeti érzelműek, meg a baloldaliak, az internacionalisták, akik a „nemzeti oldalról nézve túl baloldaliak, túl Brüsszel barátiak, túl ukránpártiak.”

A gazdaság kapcsán arról beszélt, hogy a teljes foglalkoztatottság továbbra is cél, és hogy nem az egyének, hanem a családok képezik a rendszer alapját. „Olyan gazdaságot szerveztünk, amiket migránsok nélkül tudunk működtetni, nem úgy, mint Nyugat-Európában, ahol betelepítéssel próbálják pótolni a munkaerőt” – mondta, hozzátéve, hogy nálunk is vannak külföldi vendégmunkások, csakhogy ez szerinte csak kiegészítés.

Fotó: Orbán Viktor/YouTube

A miniszterelnök kritizálta Kármán Andrást, a Tisza vezető gazdaságpolitikusát is, igaz nem nevezte néven. „Egy bankár, államtitkárom volt másfél évig. Azért váltak el az útjaink, mert bankárként gondolkodott a gazdaságpolitikáról, nem támogatta, hogy hazaküldjem az IMF-et, és a családtámogatást, mert számokat lát, nem embereket” – mondta, ahogy azt is, hogy lehet így gondolkodni, de „ez a baloldal világa”.

Szóba került a háború lezárását célzó amerikai béketerv is, amiről a 444-en azt írtuk, hogy olyan, mintha valamelyik ukránok számára elfogadhatatlan korábbi verziót dátumozták volna át.

„Azt hiszem, hogy a következő 2-3 hét az döntő lesz, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra, és elkezd valami kibontakozni. Közeledik a budapesti békecsúcs”

– mondta Orbán. Rátért a korrupciós ügyre is, ami szerinte azt bizonyítja, hogy az uniós és amerikai támogatások nagy része ellenőrizetlenül tűnik el. Abszurdnak nevezte azt az érvet, hogy a korrupció épp az uniós tagság mellett szólna.

„Ukrajna nincs, és belátható időn belül nem is lesz abban az állapotban belső működésének minőségét tekintve, hogy szóba jöhessen mint európai uniós tagállam”. Riogatott természetesen háborúval is: „Arról nem beszélve, hogy a háború miatt meg eleve szóba se jöhet, mert ha most Ukrajna tagja lenne az Európai Uniónak, akkor ma az Európai Unió állna háborúban Oroszországgal, beleértve bennünket, magyarokat is.” Szerinte ugyanakkor Magyarország állja a sarat, mi vagyunk a legények a gáton, kimaradunk a háborús és migrációs politikából.

Válaszul Ursula von der Leyen levelére – amiben az Európai Bizottság elnöke 135 milliárd eurónyi új uniós forrást kér Ukrajna támogatására – megírta, hogy Magyarország nem hajlandó a saját költségvetéséből elvonni a családtámogatások, nyugdíjak vagy vállalkozástámogatások rovására, és nem támogatja az uniós hitelfelvételt sem, ami későbbi generációkra terhelné a költségeket. „Nem csak egy konkrét elutasítást, hanem egy világos stratégia megindoklását és javaslatokat is tartalmazó levelet” írt, amit ugyan még nem küldött el, mert Bóka „Professzor” Jánossal, az uniós ügyekért felelős miniszterrel egyeztetni akar róla.