Borízű hang #247: A futballhülye magyaráz, a bankár pityereg, a haldoklók haldokolnak a Tarr Béla Kórházban [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Mélyen megrendült, sírásra görbülő műsorunk magába roskad a nemzeti gyász súlya alatt.

00:34 Orbánékkal nem versenyezhetünk. Te nem vagy magyar! Már szurkolni sem tudunk. Jönnek a csehszlovákok. Spiró György: Apámmal a meccsen. Az 1973-as magyar-svéd.

05:12 Rossi jövője. Orbán, a futballhülye. A Double Pass 2014-es auditja. Bede Márton cikke. Hogy lesz ez jó Orbánnak?

10:49 Eközben a szentesi kórházban. Bulgária elé néha még beférünk. Legalább ne úgy nézzen ki, mint a Sátántangó.

16:43 Bucsáért nem sírnak. Csányi pityereg. Miért ne lehetne a válogatott ellen drukkolni?

20:16 Uj Péter: Hogyan tovább magyar futball?

27:19 Élőben a Hátszínben.

28:05 Autós üldözés két halottal és Léránt ezredessel. Miért van több autós üldözés?

34:05 Borízú hang ittasan vezet.

36:22 Katka a Partizánban, Katka az ATV-ben. A választók lenézése.

43:03 Tiszaburán jön a harmadik választás.

44:06 Jégkrémbalett. A.E. Bizottság: Békásmegyer.

48:53 Drogháború-világcsúcs a Dojo klubban.

Hamarosan ismét élő közönség előtt vesszük fel a 444 népszerű podcastjét, a Borízű hangot. December 11-én, csütörtökön este hétkor a 6szín Teátrumban (1066 Budapest, Jókai utca 6.) ül színpadra Winkler Róbert, Uj Péter és Bede Márton, hogy nagyjából másfél órán át többé-kevésbé sikeresen szórakoztassák a megjelenteket. És még kérdezni is lehet majd tőlük! Jegyek a Tixa-oldalunkon elérhetők, korlátozott számban.