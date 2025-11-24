Forrás

Borízű hang #247: A futballhülye magyaráz, a bankár pityereg, a haldoklók haldokolnak a Tarr Béla Kórházban [rövid verzió]

podcast
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Mélyen megrendült, sírásra görbülő műsorunk magába roskad a nemzeti gyász súlya alatt.

  • 00:34 Orbánékkal nem versenyezhetünk. Te nem vagy magyar! Már szurkolni sem tudunk. Jönnek a csehszlovákok. Spiró György: Apámmal a meccsen. Az 1973-as magyar-svéd.
  • 05:12 Rossi jövője. Orbán, a futballhülye. A Double Pass 2014-es auditja. Bede Márton cikke. Hogy lesz ez jó Orbánnak?
  • 10:49 Eközben a szentesi kórházban. Bulgária elé néha még beférünk. Legalább ne úgy nézzen ki, mint a Sátántangó.
  • 16:43 Bucsáért nem sírnak. Csányi pityereg. Miért ne lehetne a válogatott ellen drukkolni?
  • 20:16 Uj Péter: Hogyan tovább magyar futball?
  • 27:19 Élőben a Hátszínben.
  • 28:05 Autós üldözés két halottal és Léránt ezredessel. Miért van több autós üldözés?
  • 34:05 Borízú hang ittasan vezet.
  • 36:22 Katka a Partizánban, Katka az ATV-ben. A választók lenézése.
  • 43:03 Tiszaburán jön a harmadik választás.
  • 44:06 Jégkrémbalett. A.E. Bizottság: Békásmegyer.
  • 48:53 Drogháború-világcsúcs a Dojo klubban.

Hamarosan ismét élő közönség előtt vesszük fel a 444 népszerű podcastjét, a Borízű hangot. December 11-én, csütörtökön este hétkor a 6szín Teátrumban (1066 Budapest, Jókai utca 6.) ül színpadra Winkler Róbert, Uj Péter és Bede Márton, hogy nagyjából másfél órán át többé-kevésbé sikeresen szórakoztassák a megjelenteket. És még kérdezni is lehet majd tőlük! Jegyek a Tixa-oldalunkon elérhetők, korlátozott számban.

podcast borízű hang vébéselejtező drogháború futballhülye magyar válogatott Csányi Sándor Reketye-Trifán Zoltán ae bizottság cseh katalin szentesi kórház 444 podcast podcast orbán viktor video
Kapcsolódó cikkek

Borízű hang #247 [H]: A futballhülye magyaráz, a bankár pityereg, a haldoklók haldokolnak a Tarr Béla Kórházban

Orbán futballhülye, de jó neki. A szentesi kórházban viszont nagyon nem jó. Min sírdogálnak ezek az emberek? Katka nagyot megy. Eredményes autósüldözés két halottal. Máris megnyerték a drogháborút.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

A sehova sem jutás magyar modellje

A magyar csapat negyven éve nem jut ki világbajnokságra, miközben ez szinte minden környező országnak sikerült. Magyarország negyven éve nem ér oda sehova, miközben ez szinte minden környező országnak sikerül.

Bede Márton
futball

Csányi könnyek között hagyta ott az őt kérdező újságírókat

Elcsuklott a hangja, aztán abbahagyta az interjút az elbukott világbajnoki selejtezőn után az MLSZ elnöke.

Haszán Zoltán
futball

Végtelen történet: megint csaltak Tiszaburán, újra új választás lesz

Választásicsalás-rekorder lett a település.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A hétvégi drograzzia után a Dojo klub vezetői közül senkit sem vett elő a rendőrség

211 embert néztek át, 49 bulizót vittek be, a többségük drogtesztje negatív lett. A Helsinki Bizottság szerint aránytalan volt az intézkedés, de a BRFK indokoltnak találta a bilincs használatát.

Herczeg Márk
bűnügy