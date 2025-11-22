Borízű hang #247 [H]: A futballhülye magyaráz, a bankár pityereg, a haldoklók haldokolnak a Tarr Béla Kórházban

Hamarosan ismét élő közönség előtt vesszük fel a 444 népszerű podcastját, a Borízű hangot. December 11-én, csütörtökön este hétkor a 6szín Teátrumban (1066 Budapest, Jókai utca 6.) ül színpadra Winkler Róbert, Uj Péter és Bede Márton, hogy nagyjából másfél órán át többé-kevésbé sikeresen szórakoztassák a megjelenteket. És még kérdezni is lehet majd tőlük! Jegyek a Tixa-oldalunkon elérhetők, korlátozott számban.
Mélyen megrendült, sírásra görbülő műsorunk magába roskad a nemzeti gyász súlya alatt.
A magyar csapat negyven éve nem jut ki világbajnokságra, miközben ez szinte minden környező országnak sikerült. Magyarország negyven éve nem ér oda sehova, miközben ez szinte minden környező országnak sikerül.
Elcsuklott a hangja, aztán abbahagyta az interjút az elbukott világbajnoki selejtezőn után az MLSZ elnöke.
Borízű extra, sörről. Reketye Zoltán főzdetulajdonost faggatjuk. Kiderül, milyen a dekokciós cefrézés, és kisavazható-e a lombikból a négyszáz éves strain.
A gondosóra tulajai megtudhatták, mi minden rosszat akar tenni a magyarokkal Brüsszel és persze az ellenzék.
Választásicsalás-rekorder lett a település.
211 embert néztek át, 49 bulizót vittek be, a többségük drogtesztje negatív lett. A Helsinki Bizottság szerint aránytalan volt az intézkedés, de a BRFK indokoltnak találta a bilincs használatát.