Hszi: Kína Tajvannal kapcsolatos álláspontja változatlan

Hszi Csin-ping kínai vezető egy hétfői telefonhívás során közölte Donald Trumppal, hogy Peking Tajvannal kapcsolatos álláspontja változatlan – írja a Guardian.

A kínai külügyminisztérium szerint Hszi azt mondta Trumpnak, hogy Tajvan visszatérése Kínához „szerves része volt a második világháború utáni nemzetközi rendnek”, amit az Egyesült Államok és Kína közös harca kovácsolt össze a „fasizmus és militarizmus” ellen.

Kína Tajvant saját területe részének tekinti, és megfogadta, hogy szükség esetén erővel fogja ellenőrzése alá vonni a szigetet. Tajvan demokratikusan megválasztott kormánya határozottan elutasítja Peking álláspontját.

Kína hetek óta tartó diplomáciai vitában áll Japánnal, az Egyesült Államok egyik kulcsfontosságú szövetségesével, ami a kínai turisták számának visszaeséséhez, a japán tengeri élelmiszerek behozatali tilalmához és kulturális programok lemondásához vezetett. Ahogy a 444 is megírta, a Tokió és Peking közötti éles konfliktus azután robbant ki, hogy Japán új miniszterelnöke, Takaicsi Szanae a hónap elején azt mondta, egy Tajvan elleni kínai támadás akár „a túlélést fenyegető helyzetnek” is minősülhet, ami Japán részéről adott esetben katonai válaszlépéseket is kiválthat.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Az USA hivatalosan nem ismeri el Tajvan államiságát, de a sziget legfontosabb nemzetközi partnere és fegyverszállítója. Trump nem írt Tajvanról a saját közösségi oldalán, inkább az „erős” amerikai–kínai kapcsolatokat dicsérte. A kínai külügy szerint ugyanakkor azt mondta Hszinek, hogy Washington „érti, mennyire fontos” Kínának a tajvani kérdés. A tajvani miniszterelnök, Csou Zsung-taj erre reagálva kijelentette: Tajvan 23 millió lakója számára „a visszatérés Kínához” nem opció. „Tajvan szuverén és független ország” – mondta.

Trump bejelentette, hogy áprilisban Kínába látogat, Hszi pedig 2026 végén megy majd Washingtonba. Peking ezt nem erősítette meg. A két vezető októberben találkozott legutóbb, ahol a kereskedelmi vitákról tárgyaltak. A kereskedelmi háború – ritkaföldfémektől kezdve a szójababig – hónapok óta nehezíti a globális ellátási láncokat. A dél-koreai találkozón Peking vállalta, hogy egy évig felfüggeszt bizonyos exportkorlátozásokat, az USA pedig csökkenti néhány kínai termék vámját. Hszi szerint a találkozó óta a két ország kapcsolata stabilabb lett, amit a nemzetközi közösség is üdvözöl. Trump szerint is „jó irányba haladnak a dolgok”. A két vezető Ukrajnáról is beszélt, Trump a háború lezárását szeretné elérni, Hszi pedig megerősítette, hogy támogatja a konfliktus befejezését.