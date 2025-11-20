Szusiháború a Távol-Keleten – kemény gazdasági csatákba torkollhat a kínai–japán konfliktus

Amikor Japán frissen megválasztott miniszterelnöke, a keményvonalas metáldobos Takaicsi Szanae október végén először találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, azt mondta: kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszik Kínával, és szeretné elmélyíteni személyes viszonyukat is. „Mivel Japán és Kína fontos partnerek, a kétoldalú kapcsolatok hosszú távú, stabil és egészséges fejlődése megfelel mindkét ország népei közös elvárásainak, valamint a nemzetközi közösség érdekeinek” – mondta ekkor Hszi.
Ehhez képest alig két héttel később a két szomszéd rég nem látott diplomáciai vitába bonyolódott, aminek egyelőre nem látszik a megoldása. Takaicsi november 7-ei parlamenti felszólalásában látszólag eltávolodott Japán „stratégiai kétértelműségen” alapuló Tajvan-politikájától, amikor azt mondta:
egy Tajvan elleni kínai támadás akár „a túlélést fenyegető helyzetnek” is minősülhet, ami Japán részéről adott esetben katonai válaszlépéseket is kiválthat.
Ez a Time szerint a Kína–Tajvan-viszonyról szóló legvilágosabb és legerőteljesebb megfogalmazás azóta, hogy Takaicsi mentora, a néhai Abe Sindzó volt miniszterelnök 2021-ben kijelentette: „A tajvani vészhelyzet egyben japán vészhelyzet is, és így a japán–amerikai szövetség vészhelyzete.”
Hiába a kínai követelés, a Tajvan-párti Takaicsi nem volt hajlandó visszavonni kijelentéseit, azt mondta, azok „összhangban állnak a kormány hagyományos álláspontjával”.
Japán agressziónak minősítené, ha Kína katonailag beavatkozik Tajvanon, Kína pedig azt minősítené agressziónak, ha Japán avatkozik be katonailag Tajvanon. Igaz, Kínával ellentétben Japánnak nincsenek ilyen tervei.
A feszültség azért robbant ki, mert Takaicsi Szanae japán miniszterelnök kijelentette: egy Tajvan elleni kínai támadás akár japán katonai választ is kiválthat.