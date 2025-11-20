Szusiháború a Távol-Keleten – kemény gazdasági csatákba torkollhat a kínai–japán konfliktus

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Az elmúlt évek legnagyobb diplomáciai konfliktusát robbantotta ki Kínával a Tajvanról szóló megjegyezésével Takaicsi Szanae japán miniszterelnök.
  • Pedig sokak szerint csak kimondta azt, amit az országban mindenki tud: ha Tajvan körül fegyveres konfliktus törne ki, Japán elkerülhetetlenül belekeveredne.
  • Kína azt követelte, hogy a miniszterelnök vonja vissza a kijelentéseit, Tokió azonban közölte, azok összhangban vannak a kormány álláspontjával.
  • Cserébe Peking gazdasági szankciókkal fenyeget: kész leállítani a Japánból származó tengeri élelmiszerek importját, felszólította állampolgárait, hogy ne utazzanak az országba, és elhalasztotta legalább két japán film bemutatóját.
Takaicsi Szanae és Hszi Csin-ping
Fotó: KANAME YONEYAMA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Amikor Japán frissen megválasztott miniszterelnöke, a keményvonalas metáldobos Takaicsi Szanae október végén először találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, azt mondta: kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszik Kínával, és szeretné elmélyíteni személyes viszonyukat is. „Mivel Japán és Kína fontos partnerek, a kétoldalú kapcsolatok hosszú távú, stabil és egészséges fejlődése megfelel mindkét ország népei közös elvárásainak, valamint a nemzetközi közösség érdekeinek” – mondta ekkor Hszi.

Ehhez képest alig két héttel később a két szomszéd rég nem látott diplomáciai vitába bonyolódott, aminek egyelőre nem látszik a megoldása. Takaicsi november 7-ei parlamenti felszólalásában látszólag eltávolodott Japán „stratégiai kétértelműségen” alapuló Tajvan-politikájától, amikor azt mondta:

egy Tajvan elleni kínai támadás akár „a túlélést fenyegető helyzetnek” is minősülhet, ami Japán részéről adott esetben katonai válaszlépéseket is kiválthat.

Ez a Time szerint a Kína–Tajvan-viszonyról szóló legvilágosabb és legerőteljesebb megfogalmazás azóta, hogy Takaicsi mentora, a néhai Abe Sindzó volt miniszterelnök 2021-ben kijelentette: „A tajvani vészhelyzet egyben japán vészhelyzet is, és így a japán–amerikai szövetség vészhelyzete.”

Hiába a kínai követelés, a Tajvan-párti Takaicsi nem volt hajlandó visszavonni kijelentéseit, azt mondta, azok „összhangban állnak a kormány hagyományos álláspontjával”.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld turizmus szankció tajvan feszültség kína takaicsi szanae diplomácia Japán gazdaság Hszi Csin-ping
Kapcsolódó cikkek

Keményvonalas metáldobos lesz Japán miniszterelnöke, Takaicsi Szanae megkapta a támogatást az alsóháztól

Takaicsi lesz az első női miniszterelnök a távol-keleti szigetországban.

Gazda Albert
külföld

Folytatódik az üzengetés Japán és Kína között Tajvan miatt

Japán agressziónak minősítené, ha Kína katonailag beavatkozik Tajvanon, Kína pedig azt minősítené agressziónak, ha Japán avatkozik be katonailag Tajvanon. Igaz, Kínával ellentétben Japánnak nincsenek ilyen tervei.

Takács Lili
külföld

Százezrével mondják le a kínaiak az utazásaikat Japánba, miután Kína felszólította őket, hogy ne utazzanak oda

Diplomáciai vita alkult ki a két ország között komoly hatásokkal.

Fődi Kitti
külföld

További durvul a konfliktus, Japán biztonsági kockázatokra figyelmezteti a Kínában tartózkodó állampolgárait

A feszültség azért robbant ki, mert Takaicsi Szanae japán miniszterelnök kijelentette: egy Tajvan elleni kínai támadás akár japán katonai választ is kiválthat.

Benics Márk
külföld