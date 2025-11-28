Semminek nincs már semmi valóságalapja a fideszes kampányuniverzumban

A kormánymédiának – a full kretén macskás posztok mellett – újabb kamuval sikerült feljebb pörgetni a minden jel szerint teljesen kamu, sokadik – a korábbit bíróság előtt véleményként védeni próbált – indexes Tisza-adó-leleplezést, amiről még a szintén az Indamédia alatt működő Totalcar vezetője is azt írta, hogy „gusztustalan propaganda”, és már mi is csak röhögni tudtunk rajta. A fideszes médiát, a fideszes álcivil univerzumot és a fideszes politikusok felületeit leuralta a téma.

Az Index aztán csütörtökön azzal vitte tovább a témát, hogy az állítólagos gazdasági „tanulmánygyűjtemény” egyik szignója hasonlít Felcsuti Péter bankáréra (akiről azóta azt is megírták, hogy régen munkásőr volt). Minthogy teljesen életszerűtlen, hogy bármilyen aláírás nélkül csak úgy tollal szignózzanak egy megszorítócsomagról szóló titkos tanulmányt, Magyar Péter is elmondta, hogy már csak azért is kamu az egész, mert soha nem szignóznak semmit.

Legújabban pedig a Magyar Nemzet írta meg, hogy Felcsuti Péter megerősítette, hogy a Tisza-adóterv valódi volt. „A bankár érezhetően nagyon óvatosan fogalmazott, de mondanivalója így is világos. Szerinte – Magyar Péter állításával ellentétben – valódi volt az a tiszás adóemelési elképzelés, amiről a sajtó írt” – írja a kormánypárti lap, de az ennek alátámasztására bemutatott Klikk TV-s interjúban persze Felcsuti Péter nem ismerte ezt el, ráadásul sem a Tisza Párt, sem Felcsuti Péter nem állította azt soha, hogy közük lenne egymáshoz. (Valószínűleg egyébként a fele igaz lehet, amennyiben egy másik felcsúti állhat a tanulmány mögött.)

Azóta Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője azt állítja, az MSZMP-sből lett, az 1990-es években sokat szereplő baloldali politológus, Lengyel László az aláírásával igazolta, hogy társszerzője a megszorítócsomagnak. Ez is teljesen kamu, és természetesen Lengyel Lászlónak sincs semmi köze a Tiszához.

Némethnek még az egyébként valamit nagyon sejtető közmédia is ellentmondva azt írta, hogy Lengyel László tagad:

Fotó: Kossuth Rádió/Facebook

Tehát ott tartunk, hogy a kormánymédiában közölt áldokumentumon talált eleve kamu szignók alapján a Tiszához sehogy sem kötődő figurákról állítják, hogy elismertek valamit, amit nem ismertek el.

