A legtöbb légitársaság végzett a szoftverfrissítéssel, felszállhatnak az Airbusok

Több ezer Airbus repülőgép tér vissza a normál üzemhez – közölték illetékesek –, miután órákra földre kényszerültek egy sürgős szoftverfrissítés miatt.

A Franciaországban működő repülőgépgyártó óriás azt mondta, hogy mintegy 6000 A320-as repülőgépet érintett a probléma, és ezek többségénél egy gyors szoftverfrissítésre volt szükség. Nagyjából 900 régebbi gépben pedig számítógépcserét kell végrehajtani.

Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter szerint a frissítések „nagyon zökkenőmentesen zajlottak” több mint 5000 gépen. „Kevesebb mint 100 repülőgépre” vár még a frissítés.

„A szoftverfrissítéseket gyakorlatilag minden eszközön végrehajtották az éjszaka folyamán” – magyarázta Tabarot.

A gépek földrekényszerítése elsősorban az Egyesült Államokban jelentett problémát, ahol épp a Hálaadás hétvégéje van, ami az év egyik legforgalmasabb időszaka.

Az American Airlines közölte, hogy 340 repülőgépét érintette a hiba, és „némi működési késésre” számítanak, de hozzátette: az frissítések döntő többségét pénteken vagy szombaton elvégzik.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

Az Egyesült Királyságban a repülőtéri fennakadások nem tűntek súlyosnak. A londoni Gatwick „némi fennakadást” jelentett, míg a Heathrow azt közölte, hogy nem tapasztalt járattörléseket. Úgy tudni, hogy a British Airways és az Air India nem érintett jelentősen.

Szombaton az EasyJet közölte, hogy repülőgépei „jelentős részén” végrehajtotta a frissítést, és a légitársaság a megszokott rendben üzemel.

A Wizz Air ugyancsak a normál menetrend szerint működik, miután éjszaka végrehajtotta a frissítéseket.

Az Airbus a problémát azután fedezte fel, hogy egy JetBlue-járat, amely az Egyesült Államok és Mexikó között repült, októberben hirtelen veszíteni kezdett a magasságából, és kényszerleszállást hajtott végre. Legalább 15 ember megsérült.

A cég ezután azonosított egy problémát a repülőgép magasságot számító fedélzeti szoftverében, és megállapította, hogy nagy magasságban az adatokat időnként a Nap erős sugárzása teheti tönkre.

Az A320-as mellett a vállalat másik több népszerű modelljei is érintettek voltak: az A318, A319 és A321 típusok. A mintegy 5100 gép esetében elegendő volt egy egyszerű szoftverfrissítés, ám körülbelül 900 régebbi gépnél számítógépcserére van szükség. Ezeket a gépeket a javításig földre kell kényszeríteni. Hogy ez mennyi ideig tart, az attól függ, hogy milyen gyorsan állnak rendelkezésre a cserealkatrészek. (BBC)