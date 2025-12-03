Mesterséges intelligenciával készülhetett a Tiszának tulajdonított fura dokumentum

Mesterséges intelligenciával írhatták azt a dokumentumot, amit az Index közölt le, és ami a kormány szerint a Tisza adóterveit részletezi – derül ki az RTL Híradóból. A riportban nyilatkozó szakértők szerint a dokumentumban hagyott technikai jellegű sorok, hangulatjelek, elcsúszott táblázatok mind utalhatnak arra, hogy azt nem ember írta.

A mintegy 600 oldalas dokumentum sok publikációkra is hivatkozik, ám ezek jelentős része nem létezik. Az RTL két hivatkozott kiadót is megkeresett, akiktől azt a választ kapták, hogy a dokumentumban említett cikkek soha nem jelentek meg.

Magyar Péter többször is hazugnak nevezte a dokumentumot, hozzátéve hogy „még hamisítani sem tudnak rendesen”. Korábban Kármán András, a Tisza gazdaságpolitikusa azt közölte, se tartalmi, se formai hasonlósága nincs a dokumentumnak a valósággal. Kocsis Máté viszont már bejelentette, a Fidesz kampányt indít a Tisza állítólagos „megszorító csomagjáról”.

Korábban a 444 természetes intelligenciája is arra jutott, hogy a kormánymédiában megfuttatott, a Tiszának tulajdonított anyag valószínűleg teljesen kamu.

