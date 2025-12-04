Izrael indulhat az Eurovízión, emiatt Spanyolország, Hollandia, Írország és Szlovénia is bojkottálja az eseményt

Az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) megengedte Izraelnek, hogy elinduljon a 2026-os, bécsi Eurovíziós Dalfesztiválon, amire Spanyolország, Hollandia, Írország és Szlovénia is bejelentette, hogy bojkottálja az eseményt.
A holland és a spanyol közszolgálati műsorszolgáltató közölte, hogy nem vesz részt a műsorban, és nem közvetíti az eseményt, mivel az összeegyeztethetetlen lenne a szolgáltató értékeivel.
Izrael elnöke, Jichák Hercog üdvözölte az EBU döntését, és a „szolidaritás, testvériség és együttműködés értékes gesztusának” nevezte azt, ami „szimbolizálja a győzelmet azok felett, akik el akarják hallgattatni Izraelt, és gyűlöletet terjesztenek” – írja a BBC.
Pedro Sánchez spanyol kormányfő korábban felvetette, hogy Izraelt ki kellene zárni a versenyből, hiszen Oroszországot is kizárták az ukrajnai invázió miatt 2022-ben. Az EBU akkor azt közölte, hogy az orosz részvétel a verseny hírnevét veszélyeztetné.
Az idén májusi, baseli versenyen Izraelt a Hamász október 7-i támadásának egyik túlélője Juvál Rafaél képviselte, ő 2. helyen végzett, de a fellépése előtt és közben is tüntetések zajlottak, és az osztrák győztes, JJ is Izrael kizárását szorgalmazta.
Magyarország sok éve el sem indul már.
A helyi közszolgálatot aggodalommal tölti el az újságírók célzott meggyilkolása Gázában.
