Ekkora színházat még a Fidesztől sem láttunk

A légből kapott Tisza-programmal mintha újabb szintet ugrott a Fidesz: semmi bizonyíték rá, hogy a több mint 600 oldalas dokumentum hiteles, vagy hogy egyáltalán ember írta, mégis gőzerővel dolgozik rá hetek óta a kormányzati kommunikáció, és már csőben a legújabb nemzeti konzultáció.
Ezekre a kérdésekre is válaszol a stúdióban Czinkóczi Sándor és Rényi Pál Dániel. Vendégünk lesz a Lakmusz újságírója, Német Szilvia, aki betekintést ad a Fidesz új virtuális trollhadseregének működésébe is. Helyzet: van!