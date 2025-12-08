Már a társkereső oldalakon is megjelentek a fideszes álprofilok

Még nem találkoztam TISZÁSSAL, és nem is akarok

El tudja-e képzelni egy fideszes, hogy nem ők nyerik a választásokat? Mi az a Tisza-tesó? Egymásnak esnek-e a magyarok a választás után? Mit tudtak meg Menczer Tamástól a kecskeméti fiatalok? Ki forgathat a DPK eseményén és ki nem?