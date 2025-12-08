Újra bevetette az amerikai kutatót az Index, kijött, hogy a többség tiszásnak hiszi a kamu dokumentumot

Újabb közvélemény-kutatás jelent meg az Indexen, amit John McLaughlin amerikai kutató cége, vagyis a McLaughlin & Associates jegyez. Az amerikai kutató első mérése szeptemberben jelent meg, akkor elég nagy feneket kerített neki a kormánypárti nyilvánosság.
A mostani mérés fő üzenete, hogy „a választók többsége (62 százaléka) hitelesnek tartja a Tisza Pártról kiszivárgott dokumentumot”, több elemet pedig még ennél is többen utasítanak el. Azt a „dokumentumot” mérették meg, ami az Indexen jelent meg, „tiszás megszorítócsomagként” hivatkozik rá a kormányoldal, holott a dokumentum kamu, és a nagy része biztos mesterséges intelligenciával készült. A Fideszt mindez nem tántorítja el, töretlenül kampányol vele.
Az ezer fős mintán végzett kutatás szerint a Fidesz vezet, de mindkét párt 1-1 százalékponttal erősödött. Mérésük szerint még a Mi Hazánk kerülne a parlamentbe.
A kutatást végző John McLaughlin egyébként nem messziről jött szaktekintély, hanem évek, sőt ciklusok óta ad tanácsot a Fidesz hátországának és a miniszterelnöknek. Már 2022-ben írtunk arról, hogy mentora, Arthur Finkelstein halála után McLaughlin lett a legfontosabb amerikai kutató Orbán környezetében, és részt vett a 2022-es kampányában is. Állítólag a 2023-as tusnádfürdői összetartáson is jelen volt a kutatócég egyik képviselője, legalábbis Németh Zsolt a színpadon egy megjegyzésében erre utalt.
McLaughlin tehát egyáltalán nem független a magyar kormánytól, nem akkora guru, mint amekkorának hirdetni szokták, és nem is a legélesebb kés a republikánusok fiókjában.
A légből kapott Tisza-programról és az Indexről szólt a hétfői Helyzet:Van! műsorunk:
Már az áldokumentumon lévő kamu szignók alapján a Tiszához sehogy sem kötődő figurákról állítják, hogy elismertek valamit, amit nem ismertek el.
Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.
Nagy tekintélyű, független szakértőként hivatkozza az Index és Kocsis Máté John McLaughlint, aki szerint simán nyerne vasárnap a kormány. A valóságban legfeljebb közepes kaliber az amerikai, aki ráadásul évek óta dolgozik Orbánéknak.
John McLaughlin a Fideszben félistenként tisztelt Arthur Finkelstein tanítványa, de eredményei messze elmaradnak mesterétől. Talán mert szereti azt hangoztatni, amit a megrendelő hallani akar.
Román provokáció, messzibe révedő víziók, szómágia és a hatalom természete - kevés újdonság, de több izgalmas részlet a miniszterelnök idei tusnádfürdői eligazításán.