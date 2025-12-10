Olajszállító tartályhajót foglaltak le az amerikaiak Venezuela partjainál

Miközben az Egyesült Államok harci repülőgépekkel, több tízezer katonával és repülőgép-hordozóval van jelen Venezuela partjainál, most egy olajászállító tartályhajót foglalt le az amerikai parti őrség a közelben– írta meg a Reuters névtelenséget kérő tisztviselőkre hivatkozva. Az olajexport Venezuela egyik fő bevételi forrása.

Kormányülés december 2-án Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Venezuela a múlt hónapban naponta több mint 900 000 hordó olajat exportált, a saját átlagához képest kifejezetten sokat. Bár Washington az utóbbi hónapokban egyre nagyobb nyomás alá helyezte a venezuelai elnököt, Nicolas Madurót, az olajkereskedelmet ez idáig nem akadályozta.

Donald Trump a kábítószer elleni háborúra hivatkozva kezdett bele kezdett el akciózni a dél-amerikai ország körül, novemberben lezártnak minősítette a venezuelai légteret, decemberben pedig már arról beszélt, hogy ultimátumot adott Maduro elnöknek: ha nem lép le „önként”, az amerikaiak lerohanhatják Venezuelát.