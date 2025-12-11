Bubekszuverenitás: a magyar miniszterelnök szerint az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma az amerikai nemzetbiztonsági stratégia

Ahogy az sejthető volt, Orbán Viktor is reagált az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiára, amit Facebook-posztjában rögtön az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentumának nevezett.

„Abban a stílusban beszél Brüsszelről, ahogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel beszélt rólunk. Amilyen az adjonisten… Azt az amerikaiak is látják, hogy Európa egy hosszú gazdasági zsákutca végére ért. Egy gyenge szövetséges pedig nem tudja megvédeni magát, de nem lehet rá támaszkodni nemzetközi ügyekben sem.



Az amerikaiak Európa civilizációs válságát is látják. Azt, hogy Európában veszélyben vannak a civilizációs értékek, a demokrácia és a szabad piac.



Azt is látják, hogy az európai liberálisok felégették az Oroszországgal kialakult hálót, ami hiba volt. Az USA döntéshozói szerint stratégiai szinten újra kell építeni az európai-orosz viszonyrendszert.



Summa summarum: Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását. Azt a civilizációs léptékű lecsúszást, amely ellen Magyarországon 15 éve küzdünk. És végre nem egyedül.”

A szuverenitásra oly kényes miniszterelnök érdekes módon nem az általa 15 éve teljhatalommal vezetett ország valamelyik dokumentumát/stratégiáját nevezte az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentumának, hanem egy másik országét. Ráadásul ennek a tervnek a kibővített változatában állítólag Ausztria, Magyarország, Olaszország és Lengyelország azok között az államok között szerepelnek, amelyekkel az Egyesült Államoknak „szorosabban együtt kellene működnie… azzal a céllal, hogy eltávolítsa őket az [Európai Uniótól]. (Emlékeztetőül: Magyarország saját döntéséből kifolyólag az Európai Unió teljes jogú tagja, az uniós jog a magyar jogrendszer része, a közvélemény-kutatások szerint pedig a magyar társadalom számára ma is nagyon fontos az EU-tagság).

A szakértők szerint az EU elleni ideológiai vádiratként is értelmezhető új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról itt írtunk bővebben.