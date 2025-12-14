A jelenlegi heti négy helyett tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között az Air China, ezzel a magyar főváros lesz a negyedik az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap.

Szijjártó Péter szerint Magyarország sokat profitált az elmúlt években a Kínával folytatott együttműködéséből, különösen a turizmus terén. Ezen a ponton érdemes megemlékezni arról a 2023-as délutánról, amikor Szijjártó Péter a kínai turisták elcsalogatásáról beszélt, és lángosozni vitte a kínai külügyminisztert:

Szijjártó is szeret Pekingbe repülni, így tett például idén szeptemberben, amikor a a II. világháború befejezésének 80. évfordulójára rendezett katonai parádén parádézott együtt olyan diktátorokkal, mint Vlagyimir Putyin orosz, Kim Dzsongun észak-koreai, Aljakszandr Lukasenka belarusz, Ilham Alijev azeri elnökkel. (via MTI)