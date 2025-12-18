A leszlovákozott tiszás politikus Lázár Jánosnak: Sajnálom önt

„Sajnálom önt, és bár még nem kért bocsánatot tőlem, én mégis megbocsátok. Mert ön talán nem tudja, milyen súlyt hordoz a határon túli magyarok élete. Elszakítva kell élniük az anyaföldtől úgy, hogy közben minden este magyarul álmodnak, és a szívükben Magyarország az otthonuk” – üzeni egy Magyar Péter Facebook-oldalára feltöltött videóban Strompová Viktória tiszás politikus Lázár Jánosnak.

A miniszter egy interjúban szlováknak nevezte a Vas 02-ben induló felvidéki, magyar származású Strompovát, erre reagált a videóban. Szó szerint azt mondta:

“De kivételesen a képviselőjelölt asszonnyal még életemben nem találkoztam. Kicsit csodálkozom is, hogy a TISZA Párt nem talált magyar embert, és egy szlovák asszonyt kellett elindítania ebben a választókerületben. Ilyen rosszul állnak, azért legalább azt kellene, hogy Magyarországon magyarok legyenek a jelöltek. Hátha még megfontolják a Tiszások.”

Strompová Viktória
Fotó: Facebook

A tiszás jelölt most felszólította Lázárt, hogy „ne rekessze ki a határon túli magyarokat a nemzetből”. Azt mondta, azok is igaz magyarok, akiknek szerb, horvát, német vagy szlovák hangzású a nevük. Mádl Ferencet és Liszt Ferencet, de még Tőkés Lászlót is felhozza a videóban példaként.

A videó elején szóba hozza azt is, hogy a Tisza szerint ma az Európai Parlamentben a Fidesz pártcsaládja akadályozta meg azt, hogy megszavazzanak egy javaslatot a Beneš-dekrétumok tagadását börtönnel büntető új szlovák törvény kivizsgálására.

Lázár János egyelőre nem reagált.

POLITIKA Strompová Viktória tiszás jelöltek Magyarország Szlovákia Tisza Párt határon túli magyarok Lázár János
