Orbán Viktor: A befagyasztott orosz vagyon ügye halott

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs előtt röviden nyilatkozott a sajtónak. A miniszterelnöktől a 444 is kérdezett. Mivel korábban azt írta, hogy az erős vezetők békét, a gyenge vezetők pedig háborút csinálnak, megkérdeztük tőle, hogy Vlagyimir Putyin milyen vezető. Azt válaszolta, hogy „ezt kérdezzük meg az oroszoktól”.

Orbán 24 óra alatt harmadszor beszélt az EU-csúcs legfontosabb témájáról, az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdéséről. Most is azt mondta, hogy a téma szerinte lekerült az asztalról.

„Szerintem a befagyasztott orosz vagyon halott. Tegnap este úgy láttam, hogy van elegendő ország ahhoz, hogy összeálljon a blokkoló kisebbség. Lehet, hogy még egyszer nekifutnak, de semmi esély, hogy többség legyen. Utóvédharcok viszont még lehetnek. Újra kell kezdeni a tárgyalást.”

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Orbán azt mondta, még nem tudják, hogy a befagyasztott vagyon felhasználása helyett milyen más alternatívák jönnek majd. Az esetleges közös hitelfelvételhez viszont a magyar kormány csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá, ilyen felhatalmazása pedig neki nincs, és nem hiszi, hogy valaha is lenne.

