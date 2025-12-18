Orbán Viktor: A befagyasztott orosz vagyon ügye halott

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs előtt röviden nyilatkozott a sajtónak. A miniszterelnöktől a 444 is kérdezett. Mivel korábban azt írta, hogy az erős vezetők békét, a gyenge vezetők pedig háborút csinálnak, megkérdeztük tőle, hogy Vlagyimir Putyin milyen vezető. Azt válaszolta, hogy „ezt kérdezzük meg az oroszoktól”.
Orbán 24 óra alatt harmadszor beszélt az EU-csúcs legfontosabb témájáról, az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdéséről. Most is azt mondta, hogy a téma szerinte lekerült az asztalról.
„Szerintem a befagyasztott orosz vagyon halott. Tegnap este úgy láttam, hogy van elegendő ország ahhoz, hogy összeálljon a blokkoló kisebbség. Lehet, hogy még egyszer nekifutnak, de semmi esély, hogy többség legyen. Utóvédharcok viszont még lehetnek. Újra kell kezdeni a tárgyalást.”
Orbán azt mondta, még nem tudják, hogy a befagyasztott vagyon felhasználása helyett milyen más alternatívák jönnek majd. Az esetleges közös hitelfelvételhez viszont a magyar kormány csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá, ilyen felhatalmazása pedig neki nincs, és nem hiszi, hogy valaha is lenne.
A magyar miniszterelnök beállt Európával szemben Donald Trump mellé.
A miniszterelnök első nyilatkozatában még azt mondta, lekerül a téma a napirendről. Második nyilatkozatában azonban már óvatosabban fogalmazott.
Két éve nem volt akkora tétje az EU-csúcsnak, mint most. A politikusoknak el kell dönteniük, hogy felhasználják-e az EU területén befagyasztott 210 milliárd eurónyi orosz vagyont Ukrajna finanszírozására. A tervet többen ellenzik, köztük a vagyon legnagyobb részét kezelő Belgium.