Az EU-csúcson kiderül, hogy a többség meg tudja-e törni a 12 milliós Belgium ellenállását

A két évvel ezelőtti, Orbán Viktor kávézásáról elhíresült EU-csúcs óta nem volt akkora tétje az uniós állam- és kormányfők találkozójának, mint most. Ahogy 2023 decemberében, ezúttal is Ukrajna lesz a központi téma. A politikusok arról tárgyalnak majd, hogy felhasználják-e az Európai Unió területén befagyasztott 210 milliárd eurónyi orosz vagyont Ukrajna finanszírozására. Bár Orbán Viktor szerda délután Ursula von der Leyenre hivatkozva azt mondta, hogy a téma lekerült a napirendről, ennek egyelőre nincs nyoma.
A befagyasztott orosz vagyon sorsa már régóta téma az Európai Unióban. A közösség eddig csak a vagyon hozamaihoz mert hozzányúlni, összesen 45 milliárd eurót tervez belőlük Ukrajnának juttatni. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen azonban szeptemberi évértékelőjén bejelentette, hogy dolgoznak egy új megoldáson, ami a befagyasztott orosz vagyon segítségével (de nem felhasználásával) támogatná Ukrajnát. A Bizottság azóta be is mutatta az elképzelését.
A terv lényege, hogy az orosz vagyont kezelő európai pénzügyi intézmények a Bizottságnál vásárolnának a vagyonból kamatmentes kötvényeket. A Bizottság a pénzből reparációs kölcsönt nyújtana Ukrajnának, amelynek csak akkor kellene visszafizetnie a pénzt, ha a háborús agresszor Oroszország jóvátételt fizet neki.
Bár a terv kezdetben nem győzte meg az uniós tagállamok többségét, szeptember végén megváltozott a hangulat. A fordulópontot Friedrich Merz Financial Timesban megjelent véleménycikke jelentette. Miután a tervet korábban ellenző német kancellár is beállt a kölcsön mögé, az addig vonakodó tagállamok többsége is csatlakozott hozzá. Belgium viszont a bizonytalanok táborában maradt. A belga kormány azért óvatos a kérdésben, mert az orosz vagyon legnagyobb részét (185 milliárd euró) kezelő pénzügyi intézmény, az Euroclear Belgiumban van, így ha hiba csúszik a tervbe, Oroszország Belgiumtól követelheti a pénzét.
Az október 23-ai EU-csúcson hosszasan tárgyalták a kérdést a politikusok, de Bart de Wever belga miniszterelnök nem találta megfelelőnek a Bizottság által kínált garanciákat, így a csúcstalálkozó után újrakezdődött az alkudozás. Ahogy közeledett a december, a terv támogatói egyre nagyobb nyomást helyeztek a belgákra. A folyamatot az is felgyorsította, hogy az amerikai kormány előállt egy új béketervvel, amiben a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatása helyett a saját gazdasági céljaira használná fel.
Az amerikai tervek hallatára vészriadót fújtak az európai vezetők, és utolsó ütőkártyájuk védelme érdekében villámgyorsan elfogadták az orosz vagyon 3 évre szóló befagyasztását. Ez a lépés azért volt fontos, mert az orosz vagyon befagyasztását biztosító szankciók meghosszabbításáról korábban félévente újra és újra szavazni kellett. Ha valaki – például a Brüsszelben sokak által Vlagyimir Putyin ügynökének tartott Orbán – vétózott volna, az orosz vagyon felszabadul.
A döntést egy vitatott jogi megoldás segítségével, egyhangúság helyett minősített többséggel hozták meg a tagállamok. A magyar és belga kormány által is kifogásolt eljárásnak köszönhetően az első akadály december 11-én elhárult a befagyasztott orosz vagyon felhasználása elől.
A reparációs kölcsönről azonban még dönteni kell, a helyzet pedig komplikált. Az EU-csúcs előtti napokban Magyarország mellett Bulgária, Csehország, Málta, Olaszország és Szlovákia is bejelentette, hogy ellenzi a tervet. Mivel a döntéshez elég a minősített többség is, a tiltakozó tagállamoknak pedig nincs elegendő szavazatuk a blokkoláshoz, a megegyezés nem lehetetlen.
Az igazi problémát Belgium jelenti. A belga ellenzéki pártok és a belgák 63 százalékának támogatását is maga mögött tudó belga miniszterelnök ugyanis továbbra is ellenzi a tervet. Ha őt nem tudják meggyőzni, nem lesz megállapodás. Még annak ellenére sem, hogy matematikailag Belgium szavazata nélkül is érvényes lenne a döntés. Az európai vezetők ugyanakkor valószínűleg nem mernek a vagyon legnagyobb részét kezelő Belgium feje felett dönteni. Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn azt mondta, nehéz lenne Belgium nélkül meghozni a döntést.
Az EU-csúcs előtt a terv támogatói és ellenzői is megszólaltak. A legnépesebb és gazdaságilag is legerősebb tagállam vezetője, Friedrich Merz német kancellár azt mondta, ha nem tudnak megállapodni a reparációs kölcsönről, akkor az EU cselekvőképessége hosszú évekre szóló sebet kap. Merz szerint meg kell mutatni a világnak, hogy a közösség képes megvédeni a saját érdekeit és Európa biztonságát, ezt a feladatot pedig csak úgy tudja teljesíteni, ha elfogadja a reparációs kölcsönt.
A leghangosabb ellenző, Orbán Viktor pedig hétfőn arról beszélt, az uniós vezetők célja, hogy elkobozzák az oroszok pénzét, és átadják az ukránoknak, ez a lépés pedig „felér egy hadüzenettel”. Kedden azt mondta, hogy Putyin megjegyzi, melyik tagállam hogyan szavazott a kérdésben, és a helyesen szavazók mentesülnek majd az „erőteljes orosz válaszlépés” alól. A miniszterelnök egyébként már az elvárás-menedzsmentet is megkezdte, azt mondta, hogy kevés esélyt lát arra, hogy megakadályozza a döntést.
Ha a reparációs kölcsönt a mostani EU-csúcson sem fogadják el a vezetők, komoly veszélybe kerül Ukrajna pénzügyi stabilitása. Mivel Magyarország kategorikusan elutasítja az egyhangú döntéshez kötött közös hitelfelvétel ötletét, nincs B-terv az uniós vezetők asztalán. A Bizottság becslései szerint Ukrajna finanszírozása jövő tavaszig megoldott, így ha döntés nélkül zárul az EU-csúcs, már csak egy-két hónapja marad az EU-nak, hogy előálljon egy új alternatívával.
Az EU-csúcs másik fontos témája a 2028-2034-es európai uniós költségvetési keret (MFF) lesz. A közösség finanszírozását meghatározó dokumentum mindig óriási vita tárgya. Ursula von der Leyen júliusban mutatta be a Bizottság 2 ezer milliárd eurós főösszegű javaslatát, amit Magyarországtól Németországig egyből kritizálni is kezdtek a tagállamok. Az EU-csúcson ezeket a fenntartásaikat tárgyalják majd a vezetők. Mivel az MFF-ről 2026 végéig kell megállapodniuk a tagállamoknak, a mostani tárgyalás még csak az előkészítő munka része lesz.
A csúcstalálkozón Ukrajna és az MFF mellett téma lesz még a védelempolitika, a bővítés, a közel-keleti helyzet és a migráció is.
A csúcstalálkozó csütörtök délelőtt kezdődik. A vezetők először az Európai Parlament elnökét hallgatják meg, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalnak. Utána térnek majd rá az Ukrajnával kapcsolatos témákra, így a befagyasztott orosz vagyon kérdésére is. Bár amióta António Costa az Európai Tanács elnöke, mindegyik csúcstalálkozó egy nap alatt befejeződött, az óriási tét és a sok vitatott kérdés miatt előfordulhat, hogy a politikusok pénteken is tárgyalnak majd.
A mostani EU-csúcs azért is különleges, mert a Fidesz Európai Néppártból való 2021-es kilépése óta Orbán Viktornak először lesz hivatalos szövetségese a teremben. Az október 5-ei cseh választást megnyerő Andrej Babiš ugyanis most tér vissza a testületbe, korábbi liberális pártcsaládja helyett már a Patrióták Európáért színeiben.
Orbán Viktor kiment a szobából, amikor a döntés megszületett, de nem vétózott.
Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében határozottan kiállt Ukrajna mellett, óvatos lépéseket jelentett be Gázával kapcsolatban, gazdasági kérdésekben pedig a bal- és a jobboldalnak is tett gesztusokat.
Orbán a budapesti Trump-Putyin-találkozó hírével a háta mögött óriási magabiztossággal repülhetett volna Brüsszelbe. Mivel a találkozót lefújták, ugyanolyan elszigetelt helyzetben lesz, mint a korábbi EU-csúcsokon volt. A befagyasztott orosz vagyon felhasználására viszont így is mondania kell majd valamit.
Új világfelosztási kísérlet zajlik Európában, de az EU nincs ott az asztalnál. Orbán vétófenyegetését is erőből nyomhatják le, hogy kijátsszák a talán utolsó lapjukat. És most már a begyasztott orosz vagyon miatt a belgákat is nyíltan fenyegetik.
Bár optimistán nyilatkoztak a felek, a területi kérdésekről továbbra sincs egyezség.
A magyar kormányfő nyugodtan alhat, aki viszont nem az oroszoknak kedvezően szavaz, erőteljes válaszlépés elé néz.
Az Európai Bizottság 2000 milliárd eurós tervet rakott le az asztalra, de akár másfél évig is eltarthat majd a vitája.
A magyar miniszterelnök évek óta hivatalos szövetséges nélkül ül az Európai Tanácsban. Viszont ha Andrej Babiš visszatér a testületbe, már nem lesz egyedül. Orbán bízik benne, hogy európai párttársa a legkényesebb ügyekben is mellé áll majd. Bár ez még egyáltalán nem biztos, Orbán mozgástere mindenképpen jelentősen nőhet.
Ursula von der Leyen egy olyan kijelentésére hivatkozott, amiről egyelőre semmilyen hír nem jelent meg.