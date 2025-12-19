444 kalendárium #19: A helyszínről tudósítunk a meghatározó EU-csúcsokról

444
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.
  • Köszönjük előfizetőinknek, hogy lehetővé teszik ennek a munkának az elvégzését.
  • Ha fontosnak tartod, hogy folytassuk ezt a munkát, akkor kérjük, hogy legyél a 444 előfizetője!

Ezen a héten is fontos uniós csúcsot rendeztek Brüsszelben, ahol többek között Ukrajna támogatása volt a téma, a magyar kormány pedig a politikai konfliktus egyik meghatározó szereplője - a 444-re Molnár Kristóf ezúttal is a helyszínről tudósít. Beszámolt az eredményekről is, és arról is, hogy a magyar kormány mire használta a csúcs körüli kommunikációs offenzívát.

2025-ben olvasóink megszokhatták, hogy a fontos uniós csúcsokon a helyszínről jelentkezünk tudósításokkal és elemzésekkel, és arra is használjuk ezeket az alkalmakat, hogy itt nagyobb eséllyel lehet kérdezni a miniszterelnököt.

Egy uniós csúcson mondta el Molnár Kristóf kérdésére a miniszterelnök az elmaradt repülőrajttal kapcsolatban azt, hogy „hosszú a kifutópálya, 10 millióan vagyunk a gépen, kis türelmet, menni fog”, és egy ilyen alkalommal mondta Orbán Balázs a 444-nek, hogy „az MNB alapítványaiból eltűnt milliárdokért való felelősség a jegybank előző vezetését terheli”.

Eközben pedig újabb és újabb magyar vétókról tudósítottunk Ukrajnával kapcsolatban.

Ha fontosnak tartod, hogy továbbra is tudjunk ilyen anyagokat készíteni, kérjük, hogy fizess elő a 444-re!

444 eu eu-csúcs 444 kalendárium
Kapcsolódó cikkek

Az EU-csúcson kiderül, hogy a többség meg tudja-e törni a 12 milliós Belgium ellenállását

Két éve nem volt akkora tétje az EU-csúcsnak, mint most. A politikusoknak el kell dönteniük, hogy felhasználják-e az EU területén befagyasztott 210 milliárd eurónyi orosz vagyont Ukrajna finanszírozására. A tervet többen ellenzik, köztük a vagyon legnagyobb részét kezelő Belgium.

Molnár Kristóf
eu

Orbán Viktor: A befagyasztott orosz vagyon ügye halott

Az EU-csúcsra érkező miniszterelnöktől a 444 is kérdezett.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Az EU 90 milliárd eurónyi közös hitelt vesz fel Ukrajna finanszírozására, Csehország, Magyarország és Szlovákia nélkül

Bejött Orbán Viktor jóslata, nem nyúlnak a befagyasztott orosz vagyonhoz.

Molnár Kristóf
eu

Bejött a washingtoni kegyencjárat: Orbánék az EU-csúcson is bevetették az influenszereket, hogy a külpolitikai témák pörgetésével nyomják el a kedvezőtlen, belpolitikai témákat

A miniszterelnök közel 20 kormánypárti újságírót és politikai influenszert vitt magával Brüsszelbe. Az új, Washingtonban tesztelt kommunikációs stratégia alapján maximalizált Facebook-jelenléttel akarja elnyomni a kormány a kellemetlen témákat.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Orbán Viktor a repülőrajtról a 444-nek: Hosszú a kifutópálya, 10 millióan vagyunk a gépen, kis türelmet, menni fog

A Pride-ról pedig azt mondta, Magyarországon nem bántják egymást az emberek.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Orbán Balázs a 444-nek: Az MNB alapítványaiból eltűnt milliárdokért való felelősség a jegybank előző vezetését terheli

A kormánynak azért nem kell elhatárolódnia Matolcsy Györgytől, mert a jegybank alapból el van határolódva a kormánytól.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Orbán elszigetelődött, de maradt még ütőkártya a kezében

A miniszterelnök két hét alatt másodszor is megvétózta az Ukrajnával kapcsolatos közös nyilatkozatot az EU-csúcson. Ellenállása azonban már nem okozott zavart, mert a többiek adottságként fogadták el az álláspontját, és más keretek között kerestek megoldást. Orbán jobban elszigetelődött, mint az elmúlt években bármikor.

Molnár Kristóf
eu

Orbán egymás után a harmadik EU-csúcson vétózta meg az Ukrajnára vonatkozó közös nyilatkozatot

A maradék 26 tagállam így külön dokumentumban adta ki az Ukrajnával kapcsolatos következtetéseit.

Molnár Kristóf
eu