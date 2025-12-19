444 kalendárium #19: A helyszínről tudósítunk a meghatározó EU-csúcsokról

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

Ezen a héten is fontos uniós csúcsot rendeztek Brüsszelben, ahol többek között Ukrajna támogatása volt a téma, a magyar kormány pedig a politikai konfliktus egyik meghatározó szereplője - a 444-re Molnár Kristóf ezúttal is a helyszínről tudósít. Beszámolt az eredményekről is, és arról is, hogy a magyar kormány mire használta a csúcs körüli kommunikációs offenzívát.

2025-ben olvasóink megszokhatták, hogy a fontos uniós csúcsokon a helyszínről jelentkezünk tudósításokkal és elemzésekkel, és arra is használjuk ezeket az alkalmakat, hogy itt nagyobb eséllyel lehet kérdezni a miniszterelnököt.

Egy uniós csúcson mondta el Molnár Kristóf kérdésére a miniszterelnök az elmaradt repülőrajttal kapcsolatban azt, hogy „hosszú a kifutópálya, 10 millióan vagyunk a gépen, kis türelmet, menni fog”, és egy ilyen alkalommal mondta Orbán Balázs a 444-nek, hogy „az MNB alapítványaiból eltűnt milliárdokért való felelősség a jegybank előző vezetését terheli”.

Eközben pedig újabb és újabb magyar vétókról tudósítottunk Ukrajnával kapcsolatban.

