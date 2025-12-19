A Szőlő utcai ügy újabb gyanúsítottja került házi őrizetnek megfelelő felügyelet alá

Házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletbe került az a Szőlő utcai nevelőnő, aki jelentette Juhász Péter Pálnak, hogy egy fiatal a javítóintézetben arról beszélt neki, hogy az igazgató szexuálisan bántalmazta – írja a 24.hu.

A Fővárosi Törvényszék szóvivője a lap megkeresésére reagálva azt mondta, hogy az ügyben eljáró nyomozási bíró az ügyészi indítvánnyal egyezően négy hónapra elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki ezalatt az idő alatt csak engedéllyel hagyhatja el a kijelölt ingatlanát és nyomkövető eszközt kell viselnie.

A gyanúsítás szerint a nevelőnő többször is használt becsület csorbítására alkalmas kifejezéseket, illetve testi fenyítést a felügyelete és nevelése alatt álló letartóztatásban lévő fiatalkorúakkal szemben.

Ezentúl tudomással bírt arról, hogy az intézet vezetője szexuális bűncselekményt követett el az egyik növendék sérelmére, ám ahelyett, hogy jelzési, feljelentési kötelezettségeit teljesítette volna, közölte a cselekményt elkövető igazgatóval, hogy a fiatalkorú beszámolt neki a történtekről.

Rendőrök a Szőlő utcában. Fotó: Kristóf Balázs/444

A javítóintézet nevelőjét az ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével, kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, továbbá közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bűnpártolás bűntettével gyanúsítja.

A volt megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly esetében a másodfokú bíróság helybenhagyta a nyomozási bíró letartóztatás elrendeléséről szóló végzését, amivel szemben a férfi ügyvédei korábban fellebbeztek.

Jelenleg a következő gyanúsítottak vannak őrizetben a Szőlő utcai üggyel összefüggésben:

Juhász Péter Pál,

az élettársa,

Kovács-Buna Károly,

a gyerekeket ablakkilinccsel verő két volt rendész,

az a pszichológus, aki ugyancsak gyermekeket bántalmazott a javítóintézetben a gyanú szerint,

az intézet ügyintézője, aki házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletben van, mert bútorokat és szexuális bűncselekménnyel kapcsolatos bizonyítékokat tüntetett el az intézményből és meg akarta akadályozni, hogy a hatóságok bejussanak a volt igazgató irodája mögötti titokszobába,

valamint a Juhász Péter Pálnak súgó nevelőnő is, aki nem segített a szexuálisan bántalmazott fiatalnak.

