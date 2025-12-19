Putyin szerint ők biztosan nem kezdték a háborút, a keleti NATO-bővítés az oka mindennek

Nemcsak Orbán Viktor vonta kétségbe a tényt pénteken, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát; ugyanezt hangoztatta ezen a napon Vlagyimir Putyin is. Miközben Orbán Brüsszelben, az EU-csúcs után állította azt, hogy nem is tudni igazából, hogy ki támadott meg kit, az orosz elnök a szokásos év végi politikai szeánszán fogalmazott egészen hasonlóan.

„Nem tartjuk magunkat felelősnek az emberéletek elvesztéséért, mert nem mi kezdtük ezt a háborút. Az az ukrajnai alkotmányellenes fegyveres puccs után kezdődött”

– utasította vissza felháborodottan Putyin az NBC újságírójának felvetését, a 2013-14-es kijevi Euromajdanra utalva.

Ez az a „Közvetlen vonal” című négyórás, nagyszabású sajtótájékoztatóval összekötött politikai performansz, amin Putyin minden évben, december vége felé a nézők kérdéseire válaszol élő adásban.

A már húsz éve rendszeresen előadott Putyin-rituálének az idei kiadásában az orosz elnök többek között az orosz gazdaság nehézségeiről (alapvetően minden rendben, természetesen, bár az inflációt egyesek magasabbnak érzik a hivatalosnál), a zsemle áráról és a szárítotthal-ellátásról igyekezett megnyugtatni az orosz népet, miközben veteránokat és gyerekeket kapcsoltak be az adásba. Az egyik kissrácnak, a kiválasztott kiváló úttörőnek Putyin azt állította, hogy időnként konvoj nélkül hajt ki az utcára, hogy lássa az orosz valóságot.

Egy orosz újságíró a biztonság kedvéért megköszönte a hatóságoknak a „nemzetközi sátánizmus betiltását” is.

Az adás első hosszú blokkja ugyanakkor nagyrészt mégiscsak kénytelen volt a háborúról szólni, és Putyin a néhány jelenlévő nyugati újságíró között a BBC-s tudósító kérdésére is felháborodva reagált.

„Nem a Nyugat ellen harcolunk. Ti harcoltok velünk – az ukrán nacionalistákon keresztül”

- mondta, és azzal a közepesen megnyugtató kitétellel folytatta, hogy „nem lesznek új különleges katonai műveletek, ha tisztelettel bánnak velünk”. Az orosz elnök nevetséges ostobaságnak nevezte, hogy Oroszország Európa ellen készülne háborúra, és a NATO-főtitkár Mark Ruttének címezve kérdezte: „Miért beszél háborúról Oroszországgal? Tud egyáltalán olvasni?”

Putyin most is hosszan fejtegette, hogy szerinte az európaiak becsapták Oroszországot a kilencvenes években a NATO keleti bővítésével.

„Ahogy mondjuk, átvertek minket; egyszerűen figyelmen kívül hagyták a biztonsági érdekeinket”

– sérelmezte, és azt mondta, hogy Oroszország azonnal beszüntetheti az ellenségeskedést, „amikor közép- és hosszú távon garantálják a biztonsági feltételeit”. Hogy ez pontosan mit jelent, már nem részletezte, azt hangsúlyozta, hogy Oroszország kész együttműködni az Egyesült Államokkal és Európával, de csak „egyenlő alapon, egymást tiszteletben tartva”.

Ezúttal is kiemelte ugyanakkor, hogy az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia egyáltalán nem említi az Oroszországgal folytatott háborút.

„Hogy fog a NATO harcolni a fő NATO-ország nélkül?”

– kérdezte.

A béketárgyalásos forgatókönyvekről azt állította, hogy nagyra értékeli Trump békekezdeményezéseit, és már az alaszkai csúcstalálkozón gyakorlatilag egyetértett az amerikai elnök javaslataival. Szerinte „a labda teljes mértékben a kijevi rezsim és európai szponzorai térfelén pattog. Semmit sem utasítunk el”.

A fronthelyzetről Putyin azt mondta, hogy az orosz csapatok a teljes érintkezési vonalon előrenyomulnak, hol gyorsabban, hol lassabban, de az ukrán csapatok előbb-utóbb mindenhol visszavonulnak. „Az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett, és szinte semmilyen tartaléka nem maradt” – mondta. Állítása szerint nekik bőven lesz elég katonájuk: azt mondta, annyi önkéntes jelentkezik az orosz hadseregbe, hogy versenyeztetniük kell őket.

A hajdani befolyásos oroszbarát ukrajnai politikus-oligarcha, a 2022 óta Moszkva vendégszeretetét élvező Viktor Medvedcsuk is kérdezett, arról, hogy mikor szeretne Putyin választásokat tartani Ukrajnában. Bár az ukrán alkotmány is tiltja, hogy háború alatt ez lehetséges legyen, Putyin arról beszélt, hogy szerinte az ukrán választások nem igényelnének tűzszünetet, de esetleg hajlandó lenni egy napra felfüggeszteni a mélységi támadásokat Ukrajnában, ha ez kell a választásokhoz (vagyis a célja szerint Zelenszkij leváltásához).