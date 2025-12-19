Orbán a lelátóról nézte, ahogyan az uniós vezetők megegyeznek Ukrajna finanszírozásáról

eu
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Meglepő fordulattal ért véget péntek hajnalban az elmúlt két év legfontosabb EU-csúcsa. Bár sokáig úgy tűnt, hogy az uniós állam- és kormányfők megszavazzák az EU területén befagyasztott orosz vagyon reparációs kölcsönként való felhasználását, végül úgy döntöttek, hogy 90 milliárd eurónyi közös hitel felvételével finanszírozzák tovább Ukrajnát. A döntést egyhangúlag fogadták el, de azzal a kikötéssel, hogy Csehország, Magyarország és Szlovákia nem vállal pénzügyi kötelezettséget.

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart az EU-csúcs után
Fotó: JONAS ROOSENS/ANP via AFP

A döntést maratoni, több mint 15 órányi tárgyalás után hozták meg a politikusok. António Costa, az Európai Tanács elnöke a napirend utolsó helyére tolta Ukrajna finanszírozásának témáját, hogy az Európai Bizottságnak az üléssel párhuzamosan dolgozó képviselői kidolgozhassanak egy olyan javaslatot, ami a befagyasztott orosz vagyon legnagyobb részét kezelő Belgium számára is megfelelő.

A belgák követeléseit végül csütörtök este mutatták be a vezetőknek, de hamar kiderült, hogy a Bart de Wever belga miniszterelnök által kért pénzügyi biztosítékok elfogadhatatlanok többek számára. A belga követelések bemutatása után fordulat történt. Sajtóhírek szerint előbb Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, majd Emmanuel Macron francia elnök állt be a közös hitelfelvétel ötlete mellé, így a befagyasztott orosz vagyon felhasználása hajnalban lekerült a napirendről.

Belga nyertes, német vesztes

Az éjszaka legnagyobb nyertese Bart de Wever lett. A belga miniszterelnök ugyanis úgy érte el a célját, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználását támogató uniós politikusok az elmúlt hetekben egyre nagyobb nyomást helyeztek rá. De Wevernek a legnépesebb és gazdaságilag is legerősebb tagállam vezetőjének, Friedrich Merz német kancellárnak és az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennek kellett ellentartania. Óriási siker számára, hogy a közös hitelfelvétel lett a végső döntés. A belga miniszterelnök ugyanis egyszerre felelt meg mindkét belpolitikai elvárásának: az EU továbbra is finanszírozza Ukrajnát, de nem a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával, amit a belga ellenzéki pártok és a belgák 63 százaléka is elutasított.

Bart de Wever belga miniszterelnök
Fotó: BEN STANSALL/AFP

Az éjszaka legnagyobb vesztese Friedrich Merz lett. A német kancellár ugyanis mindent a befagyasztott orosz vagyon felhasználására tett fel. Ő volt az, aki – szakítva elődje, Olaf Scholz politikájával – szeptemberben egy Financial Timesban megjelent véleménycikkben állt be teljes mellszéllességgel a reparációs kölcsön mögé.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
eu giorgia meloni közös hitelfelvétel Emmanuel Macron Európai Bizottság Magyarország Németország befagyasztott orosz vagyon Friedrich Merz Andrej Babis robert fico bart de wever európai tanács eu-csúcs orbán viktor antonio costa ukrajna ursula von der leyen
Kapcsolódó cikkek

Az EU 90 milliárd eurónyi közös hitelt vesz fel Ukrajna finanszírozására, Csehország, Magyarország és Szlovákia nélkül

Bejött Orbán Viktor jóslata, nem nyúlnak a befagyasztott orosz vagyonhoz.

Molnár Kristóf
eu

8 órán át gyűrte egymást Zelenszkij és Witkoff, tisztviselők szerint komoly biztonsági garanciákat dolgozott ki Amerika

Bár optimistán nyilatkoztak a felek, a területi kérdésekről továbbra sincs egyezség.

Windisch Judit
külföld

Orbán szerint az EU-csúcson valószínűleg elvetik a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdését

A miniszterelnök első nyilatkozatában még azt mondta, lekerül a téma a napirendről. Második nyilatkozatában azonban már óvatosabban fogalmazott.

Molnár Kristóf
eu

Orbán Viktor: A befagyasztott orosz vagyon ügye halott

Az EU-csúcsra érkező miniszterelnöktől a 444 is kérdezett.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Bejött a washingtoni kegyencjárat: Orbánék az EU-csúcson is bevetették az influenszereket, hogy a külpolitikai témák pörgetésével nyomják el a kedvezőtlen, belpolitikai témákat

A miniszterelnök közel 20 kormánypárti újságírót és politikai influenszert vitt magával Brüsszelbe. Az új, Washingtonban tesztelt kommunikációs stratégia alapján maximalizált Facebook-jelenléttel akarja elnyomni a kormány a kellemetlen témákat.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Babiš visszatérése megszüntetheti Orbán európai elszigeteltségét

A magyar miniszterelnök évek óta hivatalos szövetséges nélkül ül az Európai Tanácsban. Viszont ha Andrej Babiš visszatér a testületbe, már nem lesz egyedül. Orbán bízik benne, hogy európai párttársa a legkényesebb ügyekben is mellé áll majd. Bár ez még egyáltalán nem biztos, Orbán mozgástere mindenképpen jelentősen nőhet.

Molnár Kristóf
POLITIKA