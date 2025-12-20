Jön az Orbán-Magyar roadshow utolsó állomása: a kormányoldal beveti Lázárt, Magyar egész napra tervez

Jelenlegi tudásunk szerint az utolsó „háborúellenes” gyűlést tartja a Fidesz az első számú Digitális Polgári Kör Orbán Viktorral Szegeden. Úgy hirdetik, ez lesz eddigi legnagyobb, és teltházasra töltötték a Pick Arénát.

A szervezők show szempontjából a végletekben gondolkodnak: Áder János volt köztársasági elnök és Lázár János is fellép majd, utóbbi Lázárinfót tart Orbánnal. Áder János pár hete Kecskeméten is majdnem beszélt, de gyorsan lecserélték Orbán Balázsra.

Orbán minden bizonnyal sikerjelentést ad majd a híveinek: elmondhatja, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása lekerült a napirendről Brüsszelben – igaz, ezt nem az ő, hanem a belga miniszterelnök érte el -, a közös uniós hitelfelvételből pedig Magyarország a csehekkel és szlovákokkal együtt kimarad.

A Harcosok Klubjában pénteken úgy fogalmazott: „valójában háborús tanács volt a tegnapi. 24-en felszálltak a háborúba induló vonatra, hárman, a szlovákok, a csehek és a magyarok a béke feliratú kijáratot kerestük.”

Valószínűleg a kulcsszavakat szombaton is elismétli majd. Orbán egyébként már ott tart, nem világos, ki kit támadott meg az orosz-ukrán háborúban.

Orbán a kecskeméti gyűlésen Fotó: Bankó Gábor/444

A múlt heti, mohácsi fórumon egyértelmű volt, hogy ha a jövő áprilisi választásokig létrejönne a tűzszünet vagy megszületne a békemegállapodás, a háborús rettegtetést simán folytathatja a Fidesz (az új világháborús „céldátum” a NATO-főtitkár nyilatkozatára alapozva 2030), és a migránsozást is felerősítik. Orbán Mohácson meg is alkotta a „tökéletes” mondatot:

„A migráció nem múltidő, az a jövő legfontosabb kérdése. Ha túléljük a háborút.”

Valószínűleg most is tételesen végig sorolják, mivel járna a „Tisza terve”, egy kamu dokumentum alapján. Legutóbb már Bokros Lajossal riogattak.

A Szőlő utcai botrány érintőleg sem került elő, és miközben Magyar Péter a Karmelita és a Sándor palota elé szervezett tüntetést a javítóban és a gyermekvédelemben uralkodó állapotok miatt, Kocsis Máté és Orbán Viktor azon gúnyolódott, hogy a Tisza elnöke megfutamodott, azért ment Mohácsra. Egyébként is csak azért szervezett rá a fideszes gyűlésekre, hogy elrontsa a hangulatot.

Mohács előtt Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten ott volt a Tisza is az Út a győzelembe elnevezésű fórumával, és Magyar nem sokkal azután szólalt fel, hogy Orbán Viktor befejezte az interjút/beszédet.

Az utolsó páros rendezvényt viszont megpróbálja párhuzamossá tenni: ugyan megint Orbán után kezdi a beszédét, de a pártvezetéssel együtt vonattal megy Szegedre, az utazásra pedig elhívta a sajtót is. Menet közben – tehát Orbánékkal párhuzamosan – folyamatosan adhatják a kontentet, és ekézhetik a MÁV-ért felelős Lázár Jánost is.

Magyarnak bőven maradt témája: a Szőlő utca ügyében a héten is volt fordulat, a gyermekvédelem állapota miatt újra számon kérheti a kormányt, de lendületet adhat az is, hogy Orbán nem ítélte el a magyarellenes szlovák törvénymódosítást, amely értelmében 6 hónapos börtön járhat a Benes-dekrétumok megkérdőjelezéséért. Lázár János minderre rátett egy lapáttal, mikor leszlovákozta a Tisza egyik jelöltjét, Strompová Viktóriát, aki felvidéki magyar. Lázár egy kommentben bocsánatot kért a nőtől, Magyar szerint viszont ez kevés, személyesen várja Lázárt a fórumon.

Magyar Nyíregyházán szelfizik Gajdos Lászlóval, a helyi jelölttel Fotó: Németh Dániel/444

Szeged egyébként mindkét pártnak kiemelten fontos: Csongrád 1-ben (vagyis Szegeden) ciklusok óta kikap a Fidesz, és most is biztos az ellenzéki győzelem. Kérdés azonban, kié: a választókerületet ugyanis 2014 óta hozza Szabó Sándor MSZP-s képviselő.

Szabó már bejelentette, hogy újraindul, Botka László szegedi polgármester, korábbi MSZP-s miniszterelnök-jelölt viszont egy posztja alapján inkább a Tiszát támogatja. Magyarék jelöltje itt Stumpf Péter politológus lesz.

A kisebb településeket is lefedő Csongrád 02-ben 2022-ben Mihálffy Béla KDNP-s képviselő nyert, de az EP-választás eredményeit figyelembe véve itt is ellenzéki győzelem valószínűsíthető. A tiszás jelölt Gajda Attila tanár, aki a Vajdaságban, Törökkanizsán született, Zentán nőtt fel, majd Szegeden és Szőregen élt. 8 éve Mórahalmon telepedett le. Ha Magyar belelendül, Gajdával kapcsolatban is felemlegetheti Lázár megjegyzését.