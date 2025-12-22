Orbán átadta az M4-es autóút új szakaszát

„A pénznek jobb helye van az Alföldön, egy korszerű út formájában, mint a ripityára lőtt Donbaszban valami ukrán oligarcha mellékzsebében” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadóján.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az MTI tudósítása szerint Orbán azt mondta, az elmúlt 15 évben a kormány annyi sztrádát és autóutat épített, amennyivel a hazai pályahálózat, lakosságarányosan számolva, eléri a legfejlettebb nyugat-európai országok szintjét. Kiemelte Fazekas Sándor korábbi földművelésügyi minisztert, aki - szavai szerint - miniszterként ragaszkodott ahhoz, hogy az M4-es bekerüljön az országos útfejlesztési- és építési programba. „Ráadásul tőle tanultam azt a bölcsességet is, hogy az a jó választás, amikor az emberek gőzölgő aszfalton mennek szavazni. Mondtam, Sándor, annyi aszfalt nincs, amennyi mandátum kell nekünk”.

Beszélt arról is, hogy az Alföld középső részére is nagy beruházásokat hozna. Azt mondta, az északi régió fejlődését „elég jól meglöktük”, ott olyan ipari beruházások történtek, hogy „lassacskán az is eljön”, hogy Sopronból jönnek dolgozni Nyíregyházára. De az útépítéshez pénz kell, pénz pedig akkor van, ha nem engedjük, hogy elvigyék tőlünk, mondta. És itt át is tért a szokásos ukránozásra. Azt mondta, most jött vissza Brüsszelből, ahol egy „Ukrajna nevű kisgömböc éppen minden pénzt föl akar falni”. „Az okos brüsszeli urak úgy döntöttek, hogy 90 milliárd eurónyi hitelt adnak Ukrajnának nyilván abban a reményben, hogy jó nagy kamattal visszakapják” – mondta, de Magyarország „nagy küzdelem árán kimaradt a bolond brüsszeli ötletből”.

Az elmúlt két év legfontosabb EU-csúcsáról a 444-en is írtunk. Bár sokáig úgy tűnt, hogy az uniós állam- és kormányfők megszavazzák az EU területén befagyasztott orosz vagyon reparációs kölcsönként való felhasználását, végül úgy döntöttek, hogy 90 milliárd eurónyi közös hitel felvételével finanszírozzák tovább Ukrajnát. A döntést egyhangúlag fogadták el, de azzal a kikötéssel, hogy Csehország, Magyarország és Szlovákia nem vállal pénzügyi kötelezettséget.

Orbán ezúttal csak a lelátóról nézte az eseményeket, ez látványosan zavarta is őt. Mivel az orosz vagyon felhasználását minősített többséggel lehetett volna elfogadni, lényegtelen volt, hogy mit gondol a témában. Mindenki a belga miniszterelnökre figyelt. Orbán szava csak az egyhangú döntéshez kötött közös hitelfelvétel ügyében számított, így mindent megtett érte, hogy a hitelfelvétel irányába nyomja a tárgyalásokat. A fordulatot azonban nem ő, hanem a belga miniszterelnök érte el.Orbán csak annyit tudott elérni, hogy a közös hitelfelvétel ellen részben tiltakozó Csehországot és Szlovákiát maga mellé állítsa.