Egy újabb rangos lista, aminek az élén Mészáros Lőrinc végzett

Idén tudósítottunk a megrakétázott Munkácsról, a lázongó Belgrádból, a megsértett Erdélyből, a luxizó Münchenből. Bejártuk az országot Ónodtól Sopronig, készítettük díjnyertes filmet, indítottunk állandó műsorokat, közvetítettük a legújabb dokumentumfilmeket. Ti pedig néztetek, lájkoltatok, kommenteltetek, szuperlájkoltatok, megosztottatok, feliratkoztatok, csatlakoztatok, ahogy az az online videózás nagykönyvében meg van írva.

Most pedig, a hagyományhoz híven, közöljük a listát, ami nincs tekintettel minőségre, menőségre, tehetségre, befektetett munkára, szerencsére, kizárólag azt mutatja be, hogy mit néztek a legtöbben idén. Jó szórakozást!

10. „Bassza valaki má' orrba ezt a barmot!” (337 ezer)

Amíg a harcosok és digitális polgárok tízezrei véreznek a cyber csatamezőkön, addig a való életben Lázár János egy szál magában tartja a frontot. A soproni Lázárinfón a feszültség tapintható volt. Ott voltunk. (Ács Dániel, Windisch Judit)

9. Orbán megérezte: eljött a bosszú ideje (350 ezer)

„Most mi járunk a történelem főutcáján, az ellenfeleink pedig sáros, külvárosi mellék utcákban bóklásznak”. Sűrű nap volt az idei február 22. Orbán Viktor Trump győzelmétől megszédülve meghirdette, hogy ez lesz az áttörés éve, hogy betiltja a Prideot és a magyar Magnickij-törvény megalkotásával kiebrugdalja a kritikus civileket. Mindeközben olyan dolog történt, ami talán még soha Magyarországon: a bírók a függetlenségükért tüntettek. (Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás)

8. Alsógatyában csapta ránk az ajtót a politikai gengszterizmus atyja (353 ezer)

Idén volt 10 éves a G-nap, amikor a Fideszt felépítő két szövetséges: Orbán Viktor és Simicska Lajos nyílt háborúskodásba kezdtek. Felidéztük a maffiaháború legemlékezetesebb pillanatait, és ellátogattunk a kegyvesztett, visszavonult oligarchához. (Németh Dániel, Kovács Bendegúz, Ács Dániel, Rényi Pál Dániel)

7. A Szőlő utcai ügyről, Semjénről és a hódmezővásárhelyi tragédiáról kérdeztünk a kormányinfón (355 ezer)

A ringben: Gulyás Gergely vs. Jelinek Anna. (Jelinek Anna, Plankó Gergő, Botos Tamás)

6. A valódi bűnügy, amit eltakar Zsolti bácsi árnyéka (369 ezer)

A Szőlő utcai igazgató története az év egyik legsúlyosabb bűnügye, amit máig nem csillapodó politikai botránnyá varázsolt egy meglepő Semjén Zsolt-felszólalás. „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.” (Kiss Bence, Plankó Gergő, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Botos Tamás)

5. Beleállós vitákra buzdította a harcosokat Orbán, majd feltettünk neki egy kérdést (383 ezer)

Orbán Viktor interjút adott a Harcosok Klubja nevű kampánycsoportban, ahol mindenkit arra buzdított, hogy bátran, egyenesen, pacekba álljon bele a vitákba, majd az interjút követően riporterünknek azonnal demonstrálta, hogy nem kell ezt csinálni. (Kaufmann Balázs)

4. Tiborcz István: Az én karrierem már az Elios-ügy előtt elindult (435 ezer)

Bizarr helyzet alakult ki Budapest XII. kerületében, ahol évtizedek után először az önkormányzati választást elbukta a Fidesz. Orbán Viktor és családjának lakhelyén a kutyapártos Kovács Gergő lett a polgármester, akihez bejelentkezett a miniszterelnök veje, hogy átbeszéljék a vállalkozó helyi beruházásait. Tiborcz Istvánt itt kérdeztük meg, hogy mit szól a többnyire róla szóló Dinasztia című filmhez, ami már akkor 3 millió megtekintés felett járt. (Plankó Gergő, Czinkóczi Sándor, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs)

3. Orbán Viktor javaslatára megkérdeztük az apját Hatvanpusztáról (461 ezer)

Orbán Viktornak idén láthatóan kisebb kellemetlenséget okozott a hatvanpusztai óriás építkezés ügye. Végül arra jutott, hogy az érdeklődőket a szüleihez irányítja, szekálja a nyilvánosság inkább őket. Rajtunk nem múlott, felkerekedtünk, hogy megkérdezzük Orbán Győzőt, mégis mi épül Hatvanpusztán. (Haszán Zoltán, Kiss Bence, Németh Dániel, Windisch Judit)

2. A NER „lázadása” saját milliárdosai ellen (498 ezer)

Idén tavasszal váratlanul Lázár János nyilvános kirohanást rendezett valakik ellen, akik jachtoznak, magánrepülőznek és úgy általában szemérmetlenül élik a luxust: „azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek, eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról”. Érdemes volt ezt a meglepő felvetést több aspektusból, alaposan megvizsgálni. (Kiss Bence, Plankó Gergő, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs)

1. Mészáros Lőrinc a BL-döntőn: Gondolom nem gyalog jöttünk (826 ezer)

Mészáros Lőrinc nem csupán a Forbes listáján húzta be az első helyet, de most a 444 videós mezőnyében is a dobogó tetejére állhat. Nagy gratula!

Idén nyáron magánhelikopter és magángép vitte a leggazdagabb magyart és sleppjét a Bajnokok Ligája döntőjére Münchenbe, ahol stábunk várta a csapatot. Így született meg az év legnézettebb 444-es videója és az év egyik legnépszerű mémje. (Botos Tamás, Kaufmann Balázs, Németh Dániel)

Köszönjük az egész éves figyelmet. Jövőre találkozunk.

Ács Dániel, Bábel Vilmos, Bede Márton, Benics Márk, Bokros Dorottya, Botos Tamás, Czinkóczi Sándor, Haszán Zoltán, Herczeg Márk, Jelinek Anna, Kaufmann Balázs, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs, Kiss Bence, Kun Zsuzsi, Molnár Kristóf, Plankó Gergő, Rényi Pál Dániel, Takács Lili, Uj Péter, Winkler Róbert, Windisch Judit.