Egy újabb rangos lista, aminek az élén Mészáros Lőrinc végzett

Amíg a harcosok és digitális polgárok tízezrei véreznek a cyber csatamezőkön, addig a való életben Lázár János egy szál magában tartja a frontot. A soproni Lázárinfón a feszültség tapintható volt. Ott voltunk. (Ács Dániel, Windisch Judit)
„Most mi járunk a történelem főutcáján, az ellenfeleink pedig sáros, külvárosi mellék utcákban bóklásznak”. Sűrű nap volt az idei február 22. Orbán Viktor Trump győzelmétől megszédülve meghirdette, hogy ez lesz az áttörés éve, hogy betiltja a Prideot és a magyar Magnickij-törvény megalkotásával kiebrugdalja a kritikus civileket. Mindeközben olyan dolog történt, ami talán még soha Magyarországon: a bírók a függetlenségükért tüntettek. (Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás)
Idén volt 10 éves a G-nap, amikor a Fideszt felépítő két szövetséges: Orbán Viktor és Simicska Lajos nyílt háborúskodásba kezdtek. Felidéztük a maffiaháború legemlékezetesebb pillanatait, és ellátogattunk a kegyvesztett, visszavonult oligarchához. (Németh Dániel, Kovács Bendegúz, Ács Dániel, Rényi Pál Dániel)
A ringben: Gulyás Gergely vs. Jelinek Anna. (Jelinek Anna, Plankó Gergő, Botos Tamás)
A Szőlő utcai igazgató története az év egyik legsúlyosabb bűnügye, amit máig nem csillapodó politikai botránnyá varázsolt egy meglepő Semjén Zsolt-felszólalás. „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.” (Kiss Bence, Plankó Gergő, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Botos Tamás)
Orbán Viktor interjút adott a Harcosok Klubja nevű kampánycsoportban, ahol mindenkit arra buzdított, hogy bátran, egyenesen, pacekba álljon bele a vitákba, majd az interjút követően riporterünknek azonnal demonstrálta, hogy nem kell ezt csinálni. (Kaufmann Balázs)
Bizarr helyzet alakult ki Budapest XII. kerületében, ahol évtizedek után először az önkormányzati választást elbukta a Fidesz. Orbán Viktor és családjának lakhelyén a kutyapártos Kovács Gergő lett a polgármester, akihez bejelentkezett a miniszterelnök veje, hogy átbeszéljék a vállalkozó helyi beruházásait. Tiborcz Istvánt itt kérdeztük meg, hogy mit szól a többnyire róla szóló Dinasztia című filmhez, ami már akkor 3 millió megtekintés felett járt. (Plankó Gergő, Czinkóczi Sándor, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs)
Orbán Viktornak idén láthatóan kisebb kellemetlenséget okozott a hatvanpusztai óriás építkezés ügye. Végül arra jutott, hogy az érdeklődőket a szüleihez irányítja, szekálja a nyilvánosság inkább őket. Rajtunk nem múlott, felkerekedtünk, hogy megkérdezzük Orbán Győzőt, mégis mi épül Hatvanpusztán. (Haszán Zoltán, Kiss Bence, Németh Dániel, Windisch Judit)
Idén tavasszal váratlanul Lázár János nyilvános kirohanást rendezett valakik ellen, akik jachtoznak, magánrepülőznek és úgy általában szemérmetlenül élik a luxust: „azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek, eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról”. Érdemes volt ezt a meglepő felvetést több aspektusból, alaposan megvizsgálni. (Kiss Bence, Plankó Gergő, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs)
Mészáros Lőrinc nem csupán a Forbes listáján húzta be az első helyet, de most a 444 videós mezőnyében is a dobogó tetejére állhat. Nagy gratula!
Idén nyáron magánhelikopter és magángép vitte a leggazdagabb magyart és sleppjét a Bajnokok Ligája döntőjére Münchenbe, ahol stábunk várta a csapatot. Így született meg az év legnézettebb 444-es videója és az év egyik legnépszerű mémje. (Botos Tamás, Kaufmann Balázs, Németh Dániel)
Nem maradt biztonságos hely Ukrajnában, ha már Munkácsra is lőnek, mondják Kárpátalján az orosz rakétázás után. A megtámadott városban nem értik, miért kételkedett Sulyok Tamás abban, hogy ki lőtt rájuk.
Több százezren tüntettek Szerbiában, mert az emberek úgy érzik, Vučić rendszerében már elviselhetetlen az élet. A 444 tudósítói végigkövették a szombati napot, amire egész Európa figyelt – ez a videó viszont arról is szól, mi vezetett idáig.
Másodszor utazott Erdélybe Magyar Péter pártelnökként, az első székelyföldi Tisza Sziget nagyadorjáni táborában ugyan nem hallgatták tömegek, cserébe az ellentüntetők sem voltak sokan.
Nem tudom, kinek mi bántja a szemét – mondta Mészáros Lőrinc a 444-nek a BL-döntőre érkezve, amikor arról kérdeztük: nem pont az ilyen magánrepülős utakat kritizálják-e éppen a Fideszben. Aztán bedobta a fideszes nyilatkozót kedvenc trükkjeit is.
„Ha a Fidesz versenyt akar csinálni abból, hogy kit utálunk, akkor van egy rossz hírem.” „A legjobban a fizetésadótól félek.” „16 év elég volt.” Többek között ilyen válaszokat kaptunk, amikor Ónodon és Budapesten az állítólagos „Tisza-adókról” és a közelgő választásról érdeklődtünk.
Rendesen kieresztették a gőzt a soproniak. Összeszedtük a csütörtöki Lázárinfó legfeszültebb pillanatait.
Az orosz állam által elrabolt ukrán gyerekekről szóló videóért, és a harkivi stabilizációs ponton töltött éjszakán készült képekért járt az elismerés.
2025-ben a 444 stúdiójában is felpezsgett az élet. Élőben jelentkezünk minden hétfő reggel, elindult a Közért: ezeket a műsorokat mindenki láthatja, de előfizetőinknek köszönhetően tudnak elkészülni.
Luxushelikopterről luxusrepülőre szállva érkezett meg a müncheni hotelbe Mészáros Lőrinc. Ugyanott szállnak meg, ahol a Paris Saint-Germain csapata.