„Fél a »Tisza-adótól«?” – vidéki vásárban és Budapesten is feltettük a kérdést

Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.
Leleplezzük az Index leleplező cikkét, a birtokunkba került, szerkesztőségünkben nyomtatott dokumentumok szerint mind megdögölhetünk.
Közleményben reagált Magyar Péter az állítólagos megszorítási tervekről szóló Index-cikkre, mely már egy napja hivatkozási alap a fideszes médiában.
Az Ítélőtábla új eljárásra kötelezte az első fokon eljáró bíróságot.
Magyar Péter próbál fordítani azzal, hogy a kutyákat és macskákat nem adóztatná meg, a házi zebrákat viszont igen.
A légből kapott Tisza-programmal szintet ugrott a kormányzati kampány, amely végérvényesen elszakadt a valóságtól. Miért pont az Indexen szivárogtat a hatalom? És hogy működik a Fidesz virtuális trollhadserege? A stúdióban Czinkóczi Sándor és Rényi Pál Dániel.
A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek - mondta Gulyás Gergely a 444 kérdésére a megbízott igazgató által elkövetett bántalmazásokról szóló felvétel után. Bár már Orbán szerint is ki kellene vizsgálni, miért nem lépett hamarabb a rendőrség Juhász Péter Pál ügyében, a kormány szerint mégis az a jó megoldás, ha ezek az intézmények a rendőrség irányítása alá kerülnek.
Egyre több pár akarja maga eldönteni születendő gyereke nemét. Évente több ezer nő és család utazik emiatt Ciprus északi, szakadár részére, ahol virágzik az EU-ban tiltott, nemszelekciós lombikprogramok üzletága.
Újabb embereket vettek őrizetbe, Juhász Péter pedig publikált egy felvételt, ami miatt lemondott a megbízott igazgató. Az év egyik legsúlyosabb bűnügyében egyre inkább égető kérdés: hogyan történhetett meg mindez? A Helyzet: van! rendkívüli adása.
Közel 100 kamuprofilból álló fideszes hálózatot azonosított be Német Szilvi a Lakmuszon. Mire használják ezt a hálózatot, és hogyan lehet felismerni a kamuprofilokat?