Az Országos Bírói Tanács elnöke szerint Lázár Jánosnak a Tiszának nyaló bírókról szóló kijelentése otromba és nem méltó egy miniszterhez

Az Országos Bírói Tanács (OBT) elnöke, Pecsenye Csaba szerint nem feladata interjúkat adni, de a Bors betiltott különszáma miatt olyan méltatlan támadások érték a testületet, ami miatt érdemes megszólalnia. Az OBT elnöke az RTL-nek adott interjújában elmondta, hogy a bíróság ideiglenes intézkedést hozott a Bors kiadványának betiltása ügyében. Mint ismeretes, a Bors 4 millió példányban kinyomtatott különszámot adott ki a Tisza Párt nem létező adóterveiről, amiért a párt a Törvényszékhez fordult, amely december 19-én megtiltotta a kiadvány terjesztését. Emiatt több fideszes politikus is nyíltan bírálta az OBT-t, Gulyás Gergelytől Lázár Jánoson át Kocsis Mátéig, a Mediaworks pedig a tiltás ellenére is tovább terjesztette a lap különszámát.

Pecsenye Csaba szerint a tiltásról ideiglenes intézkedést hozott, azaz az addig rendelkezésre álló adatok alapján döntötték el, hogy a kiadvány terjesztését megtiltják, addig, amíg végleges döntés nem születik az ügyben.

„Az egyik hatalmi ág arra biztat, hogy egy másik hatalmi ág, az igazságszolgáltatás döntését ne vegyék figyelembe az állampolgárok” – mondta a kormánypárti politikusok nyilatkozatairól Pecsenye Csaba, aki hozzátette:

Ha az állampolgárok azt látják, hogy a bíróság döntéseit az egyik hatalmi ág nem kívánja végrehajtani, értelemszerűen azt mondhatják, hogy akkor nekik miért kellene nekik ezekre az esetleg számukra nem kedvező döntéseket végrehajtani.

Arra a kérdésre, hogy mit szól Lázár János azon nyilatkozatához, miszerint a Bors különszámával kapcsolatos ítélet mögött az áll, hogy a bírók csak a Tiszának nyalnak, Pecsenye azt mondta, nem lepődött meg, de a kijelentés nem méltó egy miniszterhez. Szerinte a kijelentés nem helyénvaló, mondhatni otromba, sőt, ezen túlmenően is logikátlan, hiszen nagyjából 2690 bíró van az országban, ezért „elképzelhetetlen, hogy ők mind a Tiszának nyalnának”.

Az OBT elnöke reagált Gulyás Gergely megjegyzésére is, aki szerint az OBT tagjai politikai tevékenységet folytatnak, és úgy fogalmazott, a bírák politikai tevékenységét jogszabály tiltja. Pecsenye Csaba szerint azonban nemcsak a kormányoldalról támadják a bírákat, hanem ellenzéki politikusok is beszélnek arról, hogy helyre kell állítani a bíróság függetlenségét, szerinte azonban mivel a bíróság független, nincs mit helyreállítani.

Pecsenye Csaba Kocsis Máténak is válaszolt, aki egy Facebook-videóban azt mondta: „Jogászkörökben, meg bírósági körökben az elég közismert, hogy Magyar Péter édesanyja ilyen alkoholmámoros bulikon szokta befolyásolni a saját fia érdekében a kollégák”. Pecsenye úgy fogalmazott, hogy ilyen fajta köztudomásról nem tud, az összbírói értekezleteken pedig alkoholmentes pezsgővel szoktak koccintani. (via RTL)

